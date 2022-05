Ville ha halvparten kvinner – endte opp med bare menn

Nils K. Selte ble håndplukket av Orkla-styreleder og tidligere Rimi-gründer Stein Erik Hagen til å lede matvaregiganten videre.

Selv om målet til Orkla er at alle ledernivåer skal ha halvparten kvinner innen 2025, valgte den ferske konsernsjefen å nedgradere to kvinnelige direktører. Disse hadde ansvaret for hvert sitt område.

Inn i ledelsen kom i stedet en veteran fra Hagens forretningsvirksomhet, Atle Vidar Johansen, som kvinnene og andre skal rapportere til framover, ifølge børsmeldingen fra Orkla.

Som Kampanje først omtalte, gikk derfor toppledelsen fra å ha to til ingen kvinner i toppledelsen.

Storaksjonær: – Forventer at selskapet vil levere

Folketrygdfondet, som er én av Orklas største aksjeeiere, reagerer på den nye ledelsen.

– Vi har registrert at Orkla har en uttalt ambisjon om full kjønnsbalanse på alle ledernivåer innen 2025, og vi forventer at selskapet vil levere på dette, skriver Nils Bastiansen, direktør for aksjer, i en e-post til NRK.

Nils Bastiansen er direktør for aksjer i Folketrygdfondet. Fondet forvalter fellesskapets overskudd i trygderegnskapet fram til slutten av 70-tallet. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

Konsernsjef Nils K. Selte bekrefter at den nye ledelsen har vekket reaksjoner både blant aksjonærer og ansatte:

– Enkelte norske aksjonærer og ansatte har minnet oss om viktigheten av å ha kvinner i Orklas ledergruppe. Vi vil over tid definitivt jobbe med å nå målet om mer mangfold i våre ledergrupper, også i Orklas øverste ledergruppe, skriver han i en e-post til NRK.

Men generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i CARE Norge tviler på at kvinnemålet er prioritert i Orkla.

– Når toppledelsen selv setter seg i en posisjon hvor de ikke går foran med eksempelets makt, blir det kanskje vanskelig å si til andre i ledergruppen nedover i konsernet at de må skjerpe seg, sier han.

Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen er overrasket over at Orkla utnevner ingen kvinner til å sitte i konsernledelsen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Selte vil ikke kommentere kritikken fra Bastiansen og Georgsen.

– Dette er en dialog vi ønsker å føre direkte med Folketrygdfondet og CARE Norge, og ikke gjennom pressen, sier han.

– Arbeider systematisk

Selte har lang fartstid i Hagens selskaper.

I 1996 ble han finansdirektør i dagligvarekonsernet Haakon Gruppen. Siden 2001 har han vekslet mellom å være administrerende direktør og finansdirektør i Hagen-familiens investeringsselskap Canica.

I årsrapporten for 2020 sier Orkla at kvinnemålet skal nås gjennom «bevisst rekruttering og systemer for langsiktig lederutvikling».

NRK har spurt Selte om kvinnemålet vil nås innen 2025.

– Vi arbeider systematisk med dette spørsmålet. Andelen kvinner med ledelsesansvar har økt fra 40 prosent i 2019 til 42 prosent ved utgangen av 2021, skriver han.

– Hvorfor er det viktig å ha like mange kvinner som menn på alle ledernivåer?

– For Orkla er det viktig å ha et mangfold i ledergruppene, deriblant også en kjønnsbalanse. Orklas produkter selges til hele befolkningen, og våre ledergrupper bør gjenspeile dette, skriver han, og fortsetter:

– Vi har tro på en naturlig blanding av kvinner og menn i ledelsen, slik at vi får ulike perspektiver på vår forretningsvirksomhet. Innen vår merkevarevirksomhet er det to av fire toppledere som er kvinner.

Bekymret for arbeidsvilkår

Georgsen mener kjønnsubalanse er særlig uheldig fordi Orkla har tusenvis av leverandører globalt.

– Innen matproduksjon er mange småbønder og arbeidere på fabrikker kvinner. Da er det viktig at en innkjøper som Orkla stiller krav om gode forhold for kvinner i leverandørkjeden, sier han.

– Kan ikke en ledergruppe med bare menn også være opptatt av kvinners vilkår?

– Det kan de, hvis de har god policy og strategier. Men her gjelder eksempelets makt, som i andre forhold i livet. Skal du få til en endring overfor andre, må du selv gå foran og vise hvordan det skal gjøres.