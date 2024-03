Siden krigen begynte 7. oktober i fjor har palestinere i Gaza opplevd mange såkalte «blackouts», der de har mistet tilgang til internett flere ganger.

Det har blant annet gjort det vanskelig for journalister å rapportere om situasjonen på bakken i Gaza.

Det ønsker en gruppe nordmenn å endre.

På KIOSK i Oslo arrangeres det marked til inntekt for eSIM-kort til journalister i Gaza. Vilde Hilleren er barista på KIOSK og en av flere initiativtakere bak kampanjen. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

NRK møter 27 år gamle Vilde Hilleren på en kaffebar i Oslo sentrum, der hun jobber som barista.

Hun er en av flere norske aktivister som nå jobber med å sikre palestinere tilgang til internett.

Dagen vi møter henne holdes det en innsamlingsaksjon for kjøp av eSIM-kort til palestinere.

eSIM-kort er elektroniske SIM-kort som fungerer uten at man trenger å sette inn et fysisk kort i mobilen. De kan kjøpes i Norge – men brukes i Gaza.

Med kampanjen «eSims4Gaza» ønsker arrangørene å sikre palestinere tilgang til internett. Selv når angrepene er på sitt verste. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Ifølge Hilleren har gruppen med frivillige samlet inn mer enn 70.000 kroner siden krigen begynte i høst.

Hun sier at det er viktig at palestinere har tilgang til internett av flere grunner.

– Det er viktig å sikre palestinere tilgang til internett, slik at de kan holde seg informert om hvor israelske styrker skal angripe, til å ringe ambulanse eller ta kontakt med venner og familie i og utenfor Gaza, sier hun.

Huu peker på også på enda en grunn til hvorfor hun mener det er viktig at palestinere har tilgang til internett.

– De må kunne dokumentere mulige krigsforbrytelser utført av israelske styrker.

Får støtte fra Redd Barna

Utenlandssjef i Redd Barna Nora Ingdal er takknemlig for at «IT-aktivistene» gjør det mulig for palestinske journalister og hjelpeorganisasjoner å holde kontakt med sine kolleger i andre land.

– Utsulting er en krigsforbrytelse. Å dokumentere dette er viktig, sier Utenlandssjef i Redd Barna Nora Ingdal, som er takknemlig for at IT-aktivister gir palestinere tilgang til internett. Foto: Nora Lie/Redd Barna

«Blackoutene» har også ført til at internasjonale hjelpeorganisasjoner har mistet kontakten med sine lokale ansatte på Gazastripen.

Redd Barna har flere enn 25 ansatte i Gaza og mange lokale partnere. Ifølge Ingdal har dette gjort det mulig for organisasjonen å hjelpe mer enn 300.000 palestinere.

– Vi er helt avhengig av å kommunisere med våre ansatte, og da trenger de nettilgang, forteller hun.

Bisan Owda er en av flere palestinske journalister som har fått en stor følgerskare på Instagram. Hun har til sammen 4 millioner følgere. Foto: BISAN OWDA / INSTAGRAM

– Hjertet i halsen

En av dem som det har tidvis vært vanskelig for Redd Barna å holde kontakt med, er 25 år gamle Bisan Owda.

Journalisten fra Gaza, som tidligere jobbet for Redd Barna, har på kort tid fått mer enn 4 millioner følgere på Instagram, der hun dekker krigen.

Med sine videoer, som ofte starter med at hun introduserer seg selv på engelsk, oppdaterer hun følgerne sine om situasjonen på bakken i Gaza.

Ingdal i Redd Barna sier at hun frykter for livene til palestinske journalister, blant dem Bisan Owda sitt.

– Bisan er en av de som jeg med hjertet i halsen hver dag håper på er i live, for hun er i stor fare. Det gjelder alle journalister som dokumenterer det som skjer der nå, forteller hun til NRK.

I fjor ble 99 journalister drept på jobb. Hele 77 av dem var på Gazastripen da de ble drept, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ).

72 var palestinske, to var israelere, mens tre var fra Libanon.

CPJ har tidligere anklaget israelske styrker for målrettede angrep mot journalister i Gaza. Israel benekter anklagen og sier de utelukkende angriper militære mål.

Mohammed Abu Hattab er en av flere palestinske journalister som har blitt drept siden krigen brøt ut i oktober. Foto: Mohammed Salem / Reuters

– Viktig med dokumentasjon

Hvert sjette barn i under to år nord på Gazastripen er nå akutt underernært, ifølge FN.

Organisasjonen har også presentert tall som viser at 90 prosent av alle barn under to år, og 95 prosent av alle gravide kvinner og mødre som ammer, opplever alvorlig matmangel.

Ingdal sier at nettilgang sikrer at folk i andre deler av verden er kjent med hva som foregår i Gaza.

– Utsulting er en krigsforbrytelse. Så det å dokumentere dette er viktig, sier Ingdal.

Palestinske barn i Rafah venter på mat. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Varsler angrep på SMS

Ingdal i Redd Barna sier også at det er viktig for folk i Gaza å ha tilgang til internett, slik at de kan holde seg oppdatert på hvor kampene pågår.

Den israelske hæren (IDF) varsler også ofte før de utfører luftangrep i et område, enten via Twitter/X eller på SMS.

– IDF vil starte et angrep på ditt boligområde med sikte på å eliminere terrororganisasjonen Hamas, heter det i et av SMS-varslene NTB har fått tilgang til.

I det konkrete tilfellet skal det første luftangrepet ha kommet kun ti minutter etter meldingen, ifølge NTB.