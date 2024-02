Etter over fire måneder med krig, går så godt som alle palestinere i Gaza nå sultne.

Det går aller hardest ut over barna.

– Barna mine sulter, de våkner gråtende av sult, forteller en kvinne til nyhetsbyrået AFP.

– Hvor skal jeg få tak i mat til dem, spør hun.

Det er ingen gode svar på det. Noe nødhjelp kommer inn i Gaza, men langt fra nok.

To barn får behandling for underernæring ved Abu Yousef al-Najjar-sykehuset i Rafah i Gaza. Foto: Reuters

En ny rapport fra FN viser at 90 prosent av alle barn under to år opplever alvorlig matmangel.

Det samme gjør 95 prosent av alle gravide kvinner og mødre som ammer.

Alvorlig matmangel betyr at de i beste fall får to måltider i døgnet, og at maten de får tak i, har svært lite næringsinnhold, skriver NTB.

For lite nødhjelp

FN-undersøkelsen ble utført i forrige måned, og situasjonen er derfor enda mer dramatisk i dag.

Det er særlig alvorlig for ammende spedbarn og mødrene deres, advarer FN.

Matmangel i Gaza Ekspander/minimer faktaboks 15,6 prosent, hvert sjette barn under to år er nå akutt underernært nord på Gazastripen. For mange av dem står det om livet.

90 prosent av alle barn under to år, og 95 prosent av alle gravide kvinner og mødre som ammer, opplever alvorlig matmangel.

95 prosent av alle husholdninger i Gaza må rasjonere maten.

64 prosent av alle husholdninger i Gaza forteller at de nå bare kan spise ett måltid i døgnet.

Nord i Gaza, der mange ikke mottar nødhjelp, er 15,6 prosent av barn under to år akutt underernærte.

I Rafah på grensa til Egypt er 5 prosent av barna under to år akutt underernærte. Kilde: NTB. Rapporten er laget av Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs barnefond (Unicef).

UNICEF, FNs barnefond, sier utallige barn kommer til å dø av underernæring hvis krigen fortsetter.

– Gaza kommer til å se en eksplosjon av barnedød som kunne vært avverget. Det vil komme på toppen av det allerede uutholdelige antallet døde barn i de palestinske områdene, sier UNICEF ifølge Al Jazeera.

Ifølge helsemyndighetene på Gaza er over 12.000 barn drept i israelske angrep siden krigen startet 7. oktober. Rundt 29.000 palestinere er drept. Rundt 1200 israelere ble drept da Hamas angrep Israel 7. oktober i fjor.

Den nordlige delen av Gazastripen har i lengre tid fått lite eller ingen nødhjelp.

Men også lenger sør, dit over 1,7 millioner mennesker har flyktet, er det stadig flere som sulter.