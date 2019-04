Vil ikke kommentere SAS-pilotenes lønnskrav

Fredag morgen gikk 1409 SAS-piloter ut i streik. Forutsigbar arbeidstid, høyere lønn og gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet er de streikende pilotenes tre hovedkrav. Men det er kravet om lønnstillegg som har skapt mest blest.

Ifølge SAS-ledelsen er pilotenes samlede lønnskrav på 13 prosent. De mener dette er et skyhøyt krav som vil true konkurransemulighetene til SAS.

– Vi ser at selskaper som ikke evner omstilling går under. Hvis SAS ikke er konkurransedyktig, så fungerer det ikke, sier SAS-direktør Rickard Gustafson til NRK.

Men arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor vil ikke si noe om lønnskravet i det hele tatt.

– Arbeidstid helt avgjørende

Samtidig støtter både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund helhjertet opp om pilotenes krav om forutsigbare arbeidstids- og turnusordninger.

– Velorganisert arbeidstid er svært viktig i arbeidslivet, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By til NRK.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener vi er avhengig av forutsigbarhet i arbeidslivet for å lykkes i fremtiden. Foto: NSF

I dag får SAS-piloter vite turnusen for den kommende måneden 14 dager i forkant. Dette holder ikke, mener By.

– Arbeidstid er helt avgjørende. For våre medlemmer handler det om å opprettholde pasientsikkerheten og gi god behandling. Så her støtter vi pilotene fullt ut, og forutsigbarthet er vi helt avhengig av hvis vi skal klare å lykkes i arbeidslivet fremover, sier By.

– SAS-ledelsen har sagt at pilotenes lønnskrav er helt urealistisk, og mener det handler om over 10 prosent i tillegg. Hvordan vurderer du det?

– Det har jeg ingen kommentarer til. Det jeg har kommentarer til det handler om arbeidstiden på nåværende tidspunkt, sier By.

Forhandlingsinnspurt

Mens SAS-flygerne streiker, er partene i kommunesektoren inne i forhandlingsinnspurten om årets lønnsoppgjør. Fristen er satt til midnatt 30. april. Blir det brudd natt til 1.mai går oppgjøret til mekling og mulig streik for blant annet sykepleiere og lærere fra 24. mai.

Kravet er økning i kjøpekraften og i privat sektor er det avtale om lønnstillegg på 3,2 prosent.

Kun støtte til arbeidstid

I likhet med sykepleierforbundet, vil LOs største forbund, Fagforbundet, heller ikke kommentere pilotenes lønnskrav på dette tidspunktet.

Men også forbundsleder Mette Nord gir sin fulle og hele støtte til flygernes krav om bedre arbeidstidsordninger.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, støtter også opp om SAS-pilotenes krav om mer forutsigbare turnuser og vaktplaner. Foto: Hedvig Bjørgum

– Majoritetene av egne medlemmer jobber i skift og turnus, og det å ha forutsigbarhet både for arbeidstid, men også privattid, det har stor betydning, sier Nord.

Kan ikke gå inn i detaljer

Nord mener SAS-pilotenes krav om en lønnsøkning på 13 prosent er en sak mellom de streikende og ledelsen.

– Det er et forhold mellom ledelsen og partene i selskapet i forhold til den økonomiske bærevnen til selskapet, sier Nord og legger til:

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn i detaljene, det har jeg for lite kunnskap om, men det prinsipielle knyttet til vaktplaner og turnuser er det ingen tvil om at de har full støtte på.