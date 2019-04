SAS-sjefen ber flygerne komme tilbake til forhandlingsbordet

Over 100.000 passasjerer rammes av streiken fredag og lørdag. Det er fremdeles usikkert hva som skjer søndag.

SAS-direktør Rickard Gustafson sier Norge er størst av landene de opererer i, i antall passasjerer.

– Det er klart det er alvorlig med en slik stor streik, der over en tredjedel av hele vår virksomhet står på bakken. Jeg beklager dypt overfor alle kunder som er rammet, sier Gustafson til NRK.

Ber om konstruktiv dialog

Han oppfordrer pilotene til å komme tilbake til forhandlingsbordet.

– SAS er villige til å ta opp forhandlingene når som helst. Jeg håper pilotforeningene, som dessverre forlot forhandlingene, kommer tilbake igjen, så vi kan sette oss ned og ha en konstruktiv dialog, sier Gustafson.

Han sier det absolutt er rimelig at pilotene skal ha gode arbeidsvilkår.

– Men, vi kan ikke være immune mot omverdenen som vi flyr og arbeider i. Vi ser at selskaper som ikke evner omstilling går under. Hvis SAS ikke er konkurransedyktig, så fungerer det ikke, sier Gustafson.

Kan bli lang

Nesten alle SAS-avganger i morgen er innstilt. Leder i Norske SAS-flygeres forening, Christian Laulund, er klar på at deres medlemmer er forberedt på å streike en stund.

– Moralen er helt utrolig høy. Vi har en vilje i korpset til å ta et ordentlig oppgjør med de turnusordningene vi har i selskapet, og for å få anstendige vilkår slik andre, europeiske selskaper har.

Christian Laulund sier hans medlemmer i Norske SAS-flygeres forening kan streike lenge. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Kan dere streike lenge?

– Absolutt.

Innstiller nesten samtlige avganger lørdag

Ifølge SAS selv berøres 34.000 passasjerer av at nesten samtlige avganger innstilles lørdag, mens 72.000 rammes av de 673 innstilte avgangene fredag.

Partene i meklingen hadde frist til midnatt natt til fredag, men ble ikke enige, fem timer på overtid.

Så langt er det tatt ut litt over 1.400 piloter i Norge, Sverige og Danmark, mens ambulanseflyvninger er unntatt.

SAS har laget en oversikt over hvilke flyginger som ikke blir berørt av streiken.

Både Norwegian og Vy har merket pågang av reisende.

På Twitter hagler kritikken mot SAS for lange ventetider på kundesenteret. Administrerende direktør Gustafson har lagt ut en video der han unnskylder overfor kundene, og får kritikk fra reisende som ikke kommer igjennom på blant annet telefon.

Dette er hovedpunktene i konflikten:

Pilotene krever 13 prosent høyere lønn.

Pilotene krever større forutsigbarhet i vaktplanene. Pilotene vil ha fem dager på, fire dager av for alle, ifølge DN.

NHO Luftfart sier de tilbød lønnsøkninger på nivå med norsk arbeidsliv for øvrig, men at pilotene krever mer enn det.

Ønsker arbeidstrygghet

Trond Henriksen har vært flykaptein i SAS i 33 år.

– Dette er trist, og et resultat av en prosess over lengre år, der vi opplever en forverring av arbeidsvilkårene våre.

– Hva er det dere ikke er fornøyd med?

– Det går først og fremst på arbeidstryggheten.

For høye krav

NHO Luftfart sier pilotene via meklingen ble tilbudt lønnsøkninger i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men at pilotene krever større økning.

De mener kravene fra pilotene truer konkurransemulighetene for SAS.

– Kravene er skyhøye og over både det andre grupper i selskapet og i samfunnet har fått. Det er helt uforenlig med videre satsing for SAS sin del for at vi skal være konkurransedyktig, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.