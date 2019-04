Derfor er SAS-konflikten så vanskelig å løse

I 2012 sto SAS i fare for å gå over ende. SAS-sjef Richard Gustavson henvendte seg til fagforeningene med et «this is The Final Call», for å redde selskapet fra konkurs.

Fagforeningene gikk med på både lønnskutt, oppsigelser og mindre gunstige pensjonsordninger. Alternativet var at det ikke lenger var et SAS, og at alle mistet jobbene sine.

I 2019, syv år senere, er selskapet i god økonomisk form. I 2018 leverte SAS sitt beste økonomiske resultat noensinne. Det kan de blant annet takke eksisterende og tidligere ansatte for.

Vil ha sin del

Når SAS nå har kommet seg på vingene igjen, og vel så det, ønsker pilotene seg et skikkelig løft. Det mener de SAS har råd til. Pilotene i konkurrenten Norwegian, som går med store underskudd, har høyere snittlønn enn dem. SAS-pilotene har vist moderasjon i mange år og har bidratt til å redde selskapet. Det er ikke urimelig at de vil ha en del av kaken.

SAS og pilotene har vært i samtaler og forhandlinger i flere måneder for å komme til enighet i vårens lønnsoppgjør. Det klarte det ikke, og tidlig fredag morgen ble pilotene tatt ut i streik. I helgen vil 170.000 passasjerer rammes av at 70 prosent av flyvningene kanselleres.

Kostbar konflikt

For SAS er kostnaden enorm. Aksjesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank Markets sier til Dagens Næringsliv at han anslår at streiken i snitt vil koste SAS mellom 60 og 80 millioner svenske kroner hver eneste dag. Han tror at flyselskapet kan snu fra overskudd til underskudd dersom streiken drøyer ut over 14 dager. Har SAS råd til det?

Her kommer vi rett inn i dilemmaet flyselskapet nå står i, for et like relevant spørsmål er; har SAS råd til å stanse streiken?

Kortsiktig blør selskapet penger hver eneste dag en streik pågår. Så mye penger at et sannsynlig overskudd for 2019 kan bli snudd til underskudd. Går selskapet med på pilotkravene kan streiken raskt være over. Omdømmet reddes, overskuddet for 2019 reddes og selskapet vil sannsynligvis gå i pluss.

Langsiktige konsekvenser

På lengre sikt ser det verre ut. Går SAS med på kravene, kan selskapet havne i en tøffere økonomisk situasjon i årene fremover. Dersom pilotene får fullt gjennomslag for sine lønnskrav, vil SAS dra med seg en større kostnadsbase til «evig tid» inn i fremtiden. Slike lønnsøkninger vil være svært vanskelig, om ikke umulig, å reversere i tøffere tider.

Mellom det langsiktige og kortsiktige perspektivet ligger også svaret på et av de store spørsmålene knyttet til streiken. Hvor lenge kan den vare?

Det kommer i stor grad an på hva som er viktigst for SAS: Å berge årets overskudd eller tenke mer langsiktig.

Kan bli langvarig

SAS har allerede kalt kravene til pilotene for «urimelige» og «uansvarlige». Flybransjen er beintøff og konkurransen om kundene er knallhard. Det er lite sannsynlig at SAS ser seg tjent med å binde seg til et så kraftig lønnshopp som pilotene ønsker.

Lønnskravet fra pilotene tilsvarer et løft i lønnskostnadene til pilotene på godt over ti prosent. Det kan bety nesten en milliard kroner i økte lønnskostnader for SAS.

Får pilotene gjennomslag for sitt krav om å bli kompensert for lønnsetterslep, er det heller ikke umulig at øvrig kabinpersonale og andre SAS-ansatte vil kreve det samme i sine oppgjør. Pilotene er tross alt ikke de eneste i SAS som bidro til å redde selskapet i 2012. Da vil milliardene virkelig begynne å rulle.

Derfor er det god grunn til å tro at SAS vil ha en stor dose utholdenhet i denne konflikten. En kortsiktig investering i å stå hardt imot pilotforeningene i en streik, med alle kostnadene det medfører, må veies opp mot den langsiktige kostnadsbasen til selskapet.

I mellomtiden må passasjerene forberede seg på reiseplaner som går i vasken. Se ikke bort fra at denne streiken kan vare en stund.