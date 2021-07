Vil ha Venstre-krav: Ikke regjering uten olje-nei

Han vil i praksis ha Venstre-ultimatum om full stans i all ny oljeleting etter høstens valg - dersom de borgerlige skulle overkomme motvinden på meningsmålingene og sikre flertall for fire nye år.

– Fra og med neste år skal det ikke lenger deles ut letelisenser på norsk sokkel. Klimakrisen og oljepolitikken må henge sammen. Vi trenger å kutte utslippene fra oljenæringen for å nå målene i Parisavtalen, sier Hansmark til NRK.

Sondre Hansmark i Unge Venstre mener partiet ikke kan sitte i en regjering som leter etter ny olje - etter valget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han sier han forventer at Venstre i nye eventuelle regjeringsforhandlinger setter makt bak kravet om full stans i all ny oljeleting.

– Hva skjer hvis dere ikke får gjennomslag?

– Hvis Venstre ikke får gjennomslag for dette kravet, så kan ikke regjeringen regne med vår støtte. Dette må Venstre få gjennomslag for, for å sitte i regjering, sier Hansmark.

I øyeblikket er det imidlertid et godt stykke fram til gjenvalg for Høyres Erna Solberg og statsministerens støttespillere i Venstre, KrF og Frp.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Skjerpet politikk

Venstre har i det siste lagt om kursen i oljepolitikken. Der partiet tidligere sa nei til oljeleting i sårbare områder, sier Venstre nå nei til all oljeleting: Både i de ordinære konsesjonsrundene og i de såkalte TFO-rundene i det som kalles modne områder på norsk sokkel.

Men i regjering har Venstre så langt ikke fått gjennomslag for dette.

De to siste årene alene har regjeringen utstedet flere enn 100 nye letelisenser. Og så sent som i juni sa regjeringen ja til ny oljeleting i den 25. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Omtrent samtidig kom stortingsmeldingen «Energi til arbeid», der det står at regjeringen vil «videreføre en letepolitikk med jevnlige konsesjonsrunder for å gjøre nytt leteareal tilgjengelig for selskapene».

Ingen fra Venstre var med da statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) i juni la fram stortingsmeldingen som sier at Norge fortsatt skal lete etter olje. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Venstre har gjort det vi lovet i regjering, nemlig å verne Lofoten og Vesterålen og flere andre sårbare områder mot oljeutvinning. Nå har vi et nytt valgløfte, sier Hansmark.

Vil ikke stille ultimatum

Spørsmålet er hvor langt Venstre er villig til å gå for å innfri dette valgløftet. Nestleder og klimaminister Sveinung Rotevatn er iallfall ikke beredt til å stille ultimatum, slik Unge Venstre ønsker.

– Å lyse ut stadig flere oljelisenser, lenger fra land, i stadig mer risikofylte områder, er dårlig miljøpolitikk. I tillegg er det dårlig økonomisk politikk for Norge. Å stramme inn oljepolitikken framover er viktig for Venstre, men vi stiller ikke ultimatum før vi går inn i forhandlinger. Det bruker å være en veldig dårlig taktikk, sier han til NRK.

Venstres klimaminister Sveinung Rotevatn er enig i sak, men vil ikke stille noe ultimatum om nei til oljeleting. Her fra en ryddeaksjon tidligere i sommer. Foto: Torstein Bøe / NTB

I mer enn 50 år har Norge hentet olje og gass opp fra havbunnen. Men mer enn 50 milliarder fat gjenstår. Ifølge Oljedirektoratet er mer enn halvparten av de gjenværende ressursene ennå ikke funnet.

Avviser Venstre

Om Unge Venstre vil ha tydeliggjort at moderpartiet ikke vil sitte i en regjering som leter etter ny olje, går olje- og energiminister Tina Bru langt i å slå fast det stikk motsatte på vegne av Høyre.

– Kan det være aktuelt for Høyre å sitte i en regjering som sier nei til all ny oljeleting?

– Jeg ser det som veldig, veldig lite sannsynlig at Høyre kommer til å sitte i en regjering som ikke leter etter olje og gass. Det er Høyres politikk, noe vi har gjort i åtte år, og det kommer vi til å fortsette med hvis vi skal sitte i regjering.

– Så hvor lenge skal man fortsette å lete etter ny olje og gass?

– Vi skal fortsette til det ikke er lønnsomt å gjøre det lenger. Og det vil ikke være lønnsomt å lete etter olje og gass dersom verden klarer å redusere etterspørselen sterkt nok. Da kommer vi også til å ta konsekvensen av det. Vi kommer ikke til å subsidiere oljevirksomheten på norsk sokkel. Det gjør vi ikke i dag, og det vil vi heller ikke gjøre i framtida.