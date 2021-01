Vil ha norsk vaksineproduksjon: – Altfor sårbart

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Norge er altfor sårbart når vi ikke har en egen kapasitet for vaksineproduksjon. Så dette vil sikre tryggheten din og min, ved at man i kommende, store pandemier skal ha en nasjonal evne til å produsere vaksiner fort og raskt til egen befolkning.

I første omgang ser han for seg å etablere en norsk vaksineproduksjon, men han åpner også døren for et samarbeid med de andre skandinaviske landene.

Slagsvold Vedum ser for seg at private skal stå for etablering og drift av et slikt anlegg, og at man kan eksportere vaksiner når man har dekket nasjonale behov.

– Statens bidrag vil være å gi trygghet for kjøp og en beredskapsavtale, slik som vi hadde tidligere.

Mener vi er avhengige av samarbeid

– Er dette utspillet et resultat av sviktende resultat fra internasjonalt samarbeid om vaksiner?

– Vi er helt avhengige av en slik type samarbeid, også i en slik type modell, for man er avhengige av å produsere på en lisens. Men det vi ser nå er at kapasiteten for produksjon er for liten, svarer Slagsvold Vedum.

– Har dere noen formening om hva kostnaden for dette kan bli for staten?

– Poenget er at i år så bruker vi tre til 4 milliarder kroner på vaksiner. Her er en beredskapsavtale, så her er det snakk om noen hundre millioner for å klare det.

– Kommer til å prioritere penger

Arbeiderpartiet mener også at det er behov for å bedre vaksineberedskapen i Norge. I april la de frem et forslag om å få i gang en norsk vaksineproduksjon, som Senterpartiet og SV stemte for.

Tommel ned fra regjeringspartiene og Frp gjorde at forslaget ikke fikk flertall.

– Norge har både kompetansen og industrimiljøer som kan realisere det her. Vi kommer til å prioritere penger til dette. Vinner vi valget til høsten, så har vi et rødgrønt flertall med oss, som ønsker å gå videre med disse planene, sier Ingvild Kjerkol, som er helsepolitisk talsperson for Ap.

MENNESKE OG DYR: Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Norge har kompetanse til å etablere en klynge for produksjon av vaksiner til både mennesker og dyr. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvordan vi kan få en norsk vaksineproduksjon, mener Ap må utredes. Men også Kjerkol skisserer et samarbeid mellom private og det offentlige, gjerne i et skandinavisk samarbeid.

– Her har man et virkemiddelapparat som kan legge til rette for at de aktørene som kan noe om det her, også kan begynne å produsere vaksiner på norsk jord.

Også SV vil ha vaksineproduksjon, men da i statlig regi.

– Det er først og fremst fordi det øker mulighetene staten har til å ha en nasjonal strategi for tilgjengelighet av legemidler og vaksiner. I tillegg er det også en god inntektskilde for staten som fordeler penger til fellesskapet, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

– Kjempefint

– Jeg tror det er kjempefint hvis Norge kunne ha en produksjon av vaksiner og medisiner, spesielt i situasjoner der det er vanskelig å få leveranser fra utlandet, fortsetter hun.

Det sier Gunnveig Grødeland, som er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo. Vi har kompetansen vi trenger i Norge for å få dette på beina, sier hun

– Men vaksineproduksjon blir slettes ikke gratis. Det som er viktig for en slik realisering, er god utnyttelse i normalsituasjon, med en relevant produksjon.

POSITIV: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener norsk vaksineproduksjon vil gi bedre akuttberedskap, og at Norge har gode forutsetninger for å klare det. Foto: Ola Sæther / UiO

Det er ingenting i veien for å bygge anlegg som kan produsere mange ulike typer vaksiner, som skal kunne dekke de fleste sykdommer, forteller Grødeland. En slik beredskap kunne gitt et hurtigere vaksinasjonstempo i situasjoner som Norge er i nå.

– Men først og fremst ville det sikret at man vet at man har det man trenger tilgjengelig. –

– Veldig åpen for

Helseminister Bent Høier sier at han er veldig positiv til å få en norsk eller skandinavisk vaksineproduksjon, da gjennom samarbeid mellom offentlige og private.

POSITIV: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at de er åpne for norsk vaksineproduksjon, men legger til at det var de rødgrønne som vedtok å legge ned produksjonen i 2011. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Men det er verdt å minne om at det var Senterpartiet i regjering som la ned den vaksineproduksjonen vi hadde i Norge i Folkehelseinstituttet. Og da jeg ble helseminister, sørget jeg for at noe av dette utstyret nettopp kom til legemiddelindustrien i Norge.

Han sier at vaksineproduksjon er komplisert, og at det ikke er sikkert at det er rett for et enkeltland å ha en slik produksjon.

– Men å se på dette med nye øyne, ikke minst i et nordisk perspektiv, det er jeg veldig åpen for.