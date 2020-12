Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må sørge for at det er trygghet i befolkningen på at vi får tilgang på viktige legemidler, sier Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien.

Akkurat nå foregår et kappløp rundt omkring på en rekke laboratorier i verden. De aller fleste legemiddelprodusenter prøver å lage en vaksine som kan stoppe spredningen av koronaviruset.

Det som en gang var et stort miljø for utvikling og produksjon av vaksiner i Norge, finnes ikke lenger. I 2011 vedtok Stortinget å legge ned vaksineproduksjon i statlig regi

Nå tar bransjeforeningen Legemiddelindustrien til orde for at det bør etableres en vaksinefabrikk i Norge.

– Vi må ha det for å sikre at vi har en god folkehelse i fremtiden. Norge har fantastiske muligheter gjennom kompetansen vår. Med dette kan vi få til mer vekst og arbeidsplasser, og samtidig ta et ansvar for det globale samfunnet vårt, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien.

VIL PRODUSERE: Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien og administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid i samtale om norsk vaksineproduksjon. Foto: Martin Hansen Bakaas / NRK

De har fått med seg en rekke aktører, som LO, NHO og KLP til å ønske seg midler til å starte et forprosjekt. I første omgang vil de at Stortinget setter av 20 millioner.

Hvis Stortinget er med på laget, blir neste skritt at Sintef går sammen med en rekke relevante universitetsmiljøer for å se om det er realisme bak forslaget. Industrien håper norsk vaksineproduksjon kan være et statlig og privat samarbeid.

– Mer og mer vaksine

– Vi ser for oss en modulbasert fabrikk som kan endre produksjon tilpasset de behovene som kan komme. Akkurat nå står vi i en krisesituasjon der alle ser at vi skal ha en enorm produksjon av vaksiner fremover. Men så ser vi også at den medisinske utviklingen går i den retningen. At det blir mer og mer vaksinasjon, sier Bekkemellem.

Hun treffer en av meningsfellene sine utenfor NHO-bygget på Majorstuen i Oslo. Ole Erik Almlid, som er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen NHO hilser initiativet velkomment

– Det vi kan få til nå er å sikre at vi skaper nye kompetansearbeidsplasser og vi sikrer beredskapen i Norge. Og i tillegg må vi gjøre alt vi kan for å etablere eksportnæringer. Og dette er en typisk eksportnæring, sier han og legger til at både private og offentlige aktører må samarbeide om dette, mener Almlid.

Redd det krever for mye

Det var en stor debatt i helsemiljøene rundt nedleggelsen av statlig norsk vaksineproduksjon frem mot vedtaket i 2011.

FOR SMÅTT: Direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm frykter en vaksineproduksjon i Norge vil bli i for liten skala Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Vi mistet nok noe autonomitet (uavhengighet), det gjorde vi nok. Og i forhold til en beredskapstenkning kan det nok være hensiktsmessig å tenke at deler av en utvikling av legemidler eller vaksiner kan skje i Norge, sier Geir Bukholm, som er direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

– Men dette er en industri som krever enorm satsing, legger han til.

Bukholm er i disse dager sentral i arbeidet med å få på plass innkjøpsordninger og distribusjon av koronavaksinen når den kommer til landet.

Men han er tydelig på at det ikke bare er å opprette en vaksinefabrikk i Norge og tro at den blir levedyktig uten videre.

– Jeg tenker det vil være krevende å få til noe slikt i Norge. Med koronavaksinen har vi sett at det er viktig med store selskaper og mye ressurser. Så sant man ikke klarer å få opp en så stor nok satsing vil det nok ha begrenset verdi å opprette små selskap i Norge, sier Bukholm.

Vil se på muligheten

Helseminister Bent Høye er positiv til initiativet fra industrien. han påpeker at Norge allerede har vært en viktig pådriver i vaksinekappløpet, men tror en norsk vaksineproduksjon i fremtiden vil ha noe for seg.

POSITIV: Helseminister Bent Høie vil gjerne se på mulighetene for norsk vaksineproduksjon i fremtiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg synes det er veldig positivt at industrien tar opp dette. det vil være veldig bra for Norge om industrien ønsker å etablere produksjon her til lands. Vi ser gjerne på muligheten for et offentlig-privat samarbeid om det, sier statsråden som har vært den politikeren tettest på koronapandemien helt siden viruset ble oppdaget.

Men at Norge skulle hatt mulighet til å produsere koronavaksiner nå, er helseministeren mer usikker på.

– Akkurat i den situasjonen vi er i nå, er jeg litt i tvil om det hadde hatt noe å si. Nettopp fordi vi ser at det er de internasjonale mekanismene som har klart å eskalere historisk raskt. Men man vet jo ikke hva som skjer i fremtiden. Det vil uansett være en mindre bit av løsningen og ikke selve løsningen, sier Høie.