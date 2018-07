Elgen så ut som et barn i en vannspreder

Karlsen og familien satt på verandaen hjemme i Råde i Østfold da de oppdaget elgkalven som lekte med noen husker like ved.

Svigersønnen gikk bort for å filme kalven, som etter hvert ble så aggressiv at de måtte gå tilbake til verandaen. Men elgen fulgte etter og stilte seg opp på plenen en snau meter unna.

Leif Roger Karlsen fikk et spesielt nærmøte med en elgkalv i Råde. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Karlsen forsøkte først å skremme den bort ved å veive med armen og lage lyder, men den gjorde ingen tegn til å løpe fra stedet.

Han plukket derfor opp hageslangen og begynte å spyle elgen med kaldt vann.

– Det var veldig varmt den dagen, så jeg ga den en liten dusj med hageslangen. Det så ut som at den likte det veldig godt, for den kom tilbake to ganger til for å bli sprutet på, sier han.

– Nysgjerrig

For etter å først ha stått i vannstrålen i noen sekunder valgte elgen å løpe mot naboen. Men det var bare for å snu. Den kom nemlig like raskt tilbake for å løpe gjennom vannet.

Det samme gjentok seg enda en gang før elgen omsider løp tilbake mot skogen. Situasjonen lignet på et lite barn som løper gjennom en vannspreder.

– Den var veldig nysgjerrig og leken. Det er utrolig at den kom så nærme, den var bare en meter unna, sier Karlsen, som jobber som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Elgkalven forsøkte seg først på huskestativet som står like i nærheten av huset til Leif Roger Karlsen. Foto: Simen Willgohs

– Ser ikke alvoret

Seniorforsker Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning tror at elgen er en ett år gammel kalv som har forlatt moren sin.

Seniorforsker Erling Johan Solberg ved NINA sier at det ikke er uvanlig at elgkalver er nysgjerrige og lekne. Foto: Norsk institutt for naturforskning / NINA

– Det er ikke uvanlig at kalver liker å leke. De ser ikke helt alvoret og det er typisk at de roter seg inn i slike situasjoner. Det er dessverre også derfor disse blir påkjørt så ofte, sier han.

Solberg sier at kalvene ikke pleier å være aggressive, men at de innimellom vil teste ut styrken sin og at man derfor bør vise dem respekt.

– Man kan godt prøve å sprute vann på den hvis man vil ha den bort. Ettersom denne kommer tilbake igjen, så tror jeg ikke at den blir sint, forteller han.