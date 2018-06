FOD-gården har opplevd en stadig økning i antall hjemløse katter før sommerferien de senere årene.

– Det blir tidligere fullt. I øyeblikket har vi 210 katter med behov for et nytt hjem, og mange flere som venter på å få plass hos oss fordi vi ikke har nok fosterhjem, sier ansvarlig for kattehuset, Stine Jansen.

Nå ønsker Jansen seg flere som Vilde Marie Jacobsen (24). Hun er en av FOD-gårdens 200 frivillige, og fostermor til den døve katten Ghost.

– Det er veldig hyggelig å være fostermor. Det er alltid noen å komme hjem til, sier Vilde Marie Jacobsen (24).

– Påfallende hvor mange som får allergiproblemer i juni

Fosterforeldre må være forberedt på å huse kattene i uker eller måneder frem til FOD har funnet en permanent familie.

Det er ikke alltid like lett for Vilde å skille seg av med kattene som har midlertidig adresse i leiligheten hennes. Hun endte selv opp med å adoptere katten Sally.

– Det er ganske trist når de drar, for man blir jo glad i dem, sier Vilde.

Stine Jansen forteller at det «florerer av gode og dårlige unnskyldninger» fra folk som ber FOD om å overta kattene deres når sommerferien begynner.

– Det er en del som har reelle allergiproblemer, men det er påfallende hvor mange som får det i juni. Det store problemet er at vi har færre fosterhjem ettersom folk skal på ferie selv.

– Registrer og kastrer kattene dine

I likhet med FOD-gården, har Dyrebeskyttelsen Norges 28 lokalavdelinger sprengt kapasitet om sommeren.

– Nå er det høysesong for dumping av dyr, fastslår veterinær Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

I fjor skaffet organisasjonen et nytt hjem til rundt 7500 dyr over hele landet. I 2016 var antallet 5810.

FERIETID: – Kastrer og ID-merk katten din, og ta vare på den selv om det er ferie, sier Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen. Foto: Svein Ommundsen

– Vi er nedlesset av hjemløse dyr. Noen har manglet et hjem lenge, mens andre har blitt dumpet nå som ferien er i gang. Jeg tror ikke folk vet hva det koster å ha dyr, eller har tenkt over hvor lenge et dyr faktisk lever, sier Roaldset.

For eksempel ligger kostnaden for ID-merking og kastrering på rundt 2000-3000 kroner. I tillegg kommer ormekur og eventuelt forsikring.

– Vi må slutte å behandle dyrene våre dårlig

Hos Dyrebeskyttelsen på Nordstrand i Oslo trasker nå et trettitalls katter rundt i det store, røde huset i påvente av et nytt hjem.

ADOPTIVKLARE: Hos Dyrebeskyttelsen i Oslo venter nå 30 katter og to kaniner på et nytt, og permanent hjem. Foto: Kirsti Honningsøy

Roaldset oppfordrer folk til å bruke ferien til å skaffe seg et husdyr.

Det syns fostermor Vilde Marie Jacobsen at er en god idé, men først og fremst bør folk slutte å dumpe kattene sine.

– Vi må få flere fosterhjem, og slutte å behandle dyrene våre dårlig, sier Vilde.