I vinter hadde Redd Dyra, Mattilsynet og SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et prosjekt der de fikk kastrert ca. førti hunnkatter og førti hannkatter som ellers antageligvis aldri ville blitt kastrert. – Det har vi lyst til å fortsette med neste år også, sier Sanna Bastiansen som er daglig leder i Redd Dyra Telemark.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK