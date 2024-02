Vil bli Rødt-leder: – Må være litt mindre dømmende

Og her kommer en slags programerklæring:

– Ett av mine prosjekter for Rødt er at vi skal gi plass til flere folk som ikke er vokst opp i ungdomspartiene, men som kjenner på kroppen en del problemer og kan bli med i Rødt, sier Martinussen.

– Vi må være åpne for at man ikke trenger å ha full pakke og riktig mening om alle saker. Da må vi være litt mindre dømmende.

– Du kan komme inn i Rødt og være enig i våre viktigste saker og ikke nødvendigvis ha et vegg-til-vegg-teppe av meninger på alt og føle at du må passe inn stilmessig og kulturelt, forklarer hun.

– Godt forhold

Martinussens vei til toppen i Rødt var dramatisk: I fjor sommer havnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes i hardt vær etter å ha stjålet et par solbriller på Gardermoen.

24. juli trakk han seg som partileder, og nestleder Martinussen overtok, med landsstyrets velsignelse.

ARVTAGER: Bjørnar Moxnes gikk i fjor sommer av som Rødt-leder og nestleder Marie Sneve Martinussen overtok styringen. Foto: NTB

I dag er ikke Martinussen så interessert i å snakke om partilederen som falt i fjor:

– Hva tenker du om måten dette skjedde på i fjor sommer? Hvordan tenker du på det i dag?

– Det er jo en sak som jeg har sagt veldig mye om veldig mange ganger, og det har ikke hatt noe å si for min beslutning om å stille nå.

– Hvordan er forholdet ditt til Bjørnar Moxnes i dag?

– Det er godt. Han er tilbake i stortingsgruppen og gjør en veldig god jobb, som utenriks- og forsvarspolitisk talsperson for partiet.

Sentral figur

Martinussen har som nestleder og Moxnes' nære medarbeider gjennom mange år vært helt sentral i arbeidet med å endre Rødt fra å være et marginalt parti, til i dag å bli en maktfaktor med åtte stortingsrepresentanter.

LIVSVALG: Marie Sneve Martinussen ber landsmøtet velge henne til Rødt-leder til våren. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Og nå bekrefter altså Martinussen at hun ønsker å bli Moxnes' etterfølger på permanent basis. Da må hun få støtte på landsmøtet 24. mai i Oslo.

– Du har sagt at du har vært i tvil om du ville bli partileder permanent. Hva gjør at du nå har bestemt deg?

– Det er et livsvalg og en alvorlig beslutning som jeg har tatt veldig på alvor. Det handler både om å ha krefter til det og være klar for det, men også om å ha tro på at jeg kan få til dette. Og det har jeg, sier hun.

– Hva er det som motiverer deg?

– Det er noe ugjort i samfunnet. Når folk som går på jobb hver dag og får samfunnet til å gå rundt, har så lav lønn at de egentlig ikke har den friheten man skal ha i Norge, da må noen stå opp for dem.

I lys av fjorårets habilitetsskandaler frykter Martinussen også at avstanden mellom folk og politikken vokser.

– Derfor blir det å gjenreise tilliten og fornye demokratiet en hovedsak for Rødt framover. Eliten må sees i kortene, og vi må flytte makt fra ikke-valgte til folkevalgte.

Nasjonalt partibarometer februar 2024 Hva ville du stemt om det var stortingsvalg? Sammenlignet med målingen for januar. Parti Oppslutning Endring 26,5% H −0,3 17,8% AP −1,6 14,3% FRP +2,2 9,5% SV −1,9 6,8% SP +1,1 6,6% V +0,6 5,3% R +0,4 3,7% KRF 0 3,6% MDG +0,3 2,6% INP −0,7 3,3% Andre 0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1000 intervjuer gjort i perioden 6.2.24–11.2.24. Feilmarginer fra 1,2–3,2 pp. Kilde: Norstat

Uavklart om regjering

Støre-regjeringen er i dag ikke avhengig av Rødt for å få flertall i Stortinget. Men dette kan endre seg etter valget neste høst.

Hvis det blir rødgrønt flertall, kan Støre blir nødt til å samarbeide med Rødt for å få flertall. Rødt ligger nemlig stabilt over sperregrensen på 4 prosent på de nasjonale meningsmålingene.

Men Martinussen vil foreløpig ikke avklare om det er et mål for henne å ta Rødt inn i regjering.

– Rødt har en sterk samarbeidsvilje. Vi jobber hver eneste dag for å få gjennomslag, og da må vi samarbeide.

– Men ikke nødvendigvis i regjering?

– Det blir en diskusjon partiet helt sikkert skal ta ...

– Men hva mener du?

– Jeg mener vi gikk til valg i 2021 på en helt riktig forståelse, som er at det er ikke sikkert det å gå inn i regjering er den beste måten å få makt og innflytelse på, sier Martinussen, og legger til:

– Jeg opplever at vi har gode samtaler med partiene på venstresida nå. Det er en anerkjennelse av at Rødt vil samarbeide og forståelse av at vi trenger en ny kurs før stortingsvalget. Vil skal gjøre vår del av jobben.