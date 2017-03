Vi har aldri eid mer aksjer

Nordmenn har i lang tid spart langt mindre i aksjer og aksjefond enn sammenlignbare land som Sverige – men nå ser flere at en kraftig endring er i gang.

– I Nordea ser vi nå at en mye større andel av våre kunder flytter pengene over i fond, og da særlig i aksjefond, sier konsernsjef Snorre Storset i Nordea Norge til NRK.

OPPLEVER VOLDSOM ØKNING: Nordea-sjef Snorre Storset

Storset innrømmer at veksten kommer fra et lavt nivå – men nå er det slett ikke snakk om småpoenger lenger.

– Hittil i år har vi hatt en økning som er ti-gangeren sammenlignet med fjoråret. Vi snakker om milliardbeløp, sier Storset.

Private har aldri eid mer av børsen

Nordea kan av konkurransehensyn ikke gi nøyaktige tall, men ferske tall fra Oslo Børs og VPS viser samme trend.

Private har aldri eid aksjer for så mye. Om lag 7000 flere nordmenn er blitt aksjeeiere det siste året, og eier aksjer for godt over 91 milliarder kroner.

Ved utgangen av februar eide aksjefondene alene nesten 8 prosent av verdiene på børsen. Nettotegningen var på 7 milliarder i 2016, og har fortsatt i år.

Privatpersoner eide nesten 4,2 prosent av børsverdiene – også det ny rekord.

Innskuddspensjon og lave renter

Det er flere årsaker til at nordmenn omsider har fått appetitt på aksjer – men pensjonssparing er blitt en viktig bidragsyter. Stadig flere nordmenn har innskuddspensjon med fondsvalg – og dette sto ifølge Oslo Børs for 23 prosent av nettotegningen i 2016.

Men aller viktigst er trolig rentenivået. Vanlig innskuddskonto i banken er nå et rent tapsprosjekt – prisstigningen mer enn spiser opp de magre renteinntektene på godt under 2 prosent årlig. Nordea tror dette omsider er i ferd med å gå opp for folk.

– Jeg tror mange har innsett at lave renter kommer vi til å ha lenger enn det man kanskje først trodde, og da har man behov for å spare et sted der man også kan få litt mer enn inflasjon i avkastning over tid, sier Storset.

Torsdag forrige uke utsatte da også Norges Bank nok en gang den forventede første rentehevingen etter finanskrisen – fra 2018 til 2019. Og flere tror forståsegpåere tror en renteheving ligger enda mer i det blå.

Risikoen øker

Like fullt, sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå god for at flere innskuddskunder nå bør flytte pengene over i aksjer.

SER ØKT RISIKO: Sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det må folk vurdere selv. Jeg kan skjønne at de som har penger i banken, ikke synes avkastningen er spesielt god på vanlige bankinnskudd. På den annen side må alle være klar over at putter man penger i aksjer, så må man være forberedt på at aksjemarkedet svinger, sier Olsen til NRK.

Også Storset innrømmer at aksjefond gir kundene langt høyere risiko enn tradisjonell banksparing.

– Det har jo vært gode børsår i flere år. Samtidig er det klart at det svinger mer om du sparer i aksjer. For oss er det viktig å ha en diskusjon med kundene for å få et nivå på svingningene som de kan leve med over tid, sier konsernsjefen.

