Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB

Tingretten gir medhold i at Forbrukerrådet får fremme massesøksmålet mot banken. Forbrukerrådet mener kundene har blitt lurt til å betale for høyt forvaltningshonorar på aksjefond.

Det er foreløpig ikke kjent om DNB vil anke kjennelsen.

Forbrukerrådet mener DNB har markedsført fondene «DNB Norge», «DNB Norge I» og «Avanse Norge I» som aktivt forvaltet. Dermed har kundene betalt for at et eget forvalterteam skal plutte ut aksjer de tror vil gi god avkastning.

Ifølge Forbrukerrådet var imidlertid bare 12 prosent av «DNB Norge»-fondet aktivt forvaltet. Banken har tilbakevist dette.

Saken oppdateres.