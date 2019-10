VG: Vitne i Hagen-saken avga DNA-prøve denne uken

Avisa skriver at politiet nå sirkler inn DNA-spor som kan bli avgjørende i saken. Politiet har i løpet av etterforskningen jobbet med å om mulig rekonstruere en DNA-profil, som kan peke tilbake på en mulig gjerningsperson eller gjerningspersoner.

Allerede i februar samlet politiet inn DNA-sporprøver fra åstedet. Leder av felles enhet for etterforskning og etterretning Tommy Brøske i Øst politidistrikt sa den gang til NRK at de håpet på å få inn noe som hadde betydning for saken.

Samtidig opplyste Brøske at politiet fortsatt ønsket å gjennomføre ytterligere DNA-undersøkelser.

Spyttprøver og fingeravtrykk

VG skriver torsdag at et vitne i forsvinningssaken ble spurt av Kripos i forrige uke om han kunne avgi en DNA-prøve. Prøven ble avgitt denne uken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i oktober for snart ett år siden. Foto: Politiet

Vedkommende skal ha vært hjemme hos ekteparet Hagen i tiden før forsvinningen. Til VG sier mannen at han fikk inntrykk av at politiet skulle utkvittere DNA fra boligen. I den forbindelse med ble det tatt både spyttprøver og fingeravtrykk av mannen.

Mannen sier han ikke vet om politiet har funnet et spesifikt DNA som de jakter eieren av.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter overfor VG at det er sikret DNA-spor i saken.

– Vi jobber med å finne ut hvilken betydning de har for vår etterforskning. Vi har kontaktet personer for å avgi DNA-prøve, sier Brøske til VG, og legger til at dette gjøres for å «sjekke ut».

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Mulige utsalgssteder i Hagen-etterforskningen.

Nye opplysninger om trusselbrev

Tidligere i dag gikk politiet ut med nye opplysninger om et av de viktigste sporene i forsvinningssaken; konvolutten og løsepengebrevet som ble lagt igjen i ekteparet Hagens hjem i Sloraveien på Lørenskog den 31. oktober i fjor.

Konvolutten som fulgte trusselbrevet er produsert i Tyskland, og er solgt hos Clas Ohlson, opplyser politiet.

Papiret som trusselbrevet er skrevet på er produsert ved en papirfabrikk i Portugal. Det samsvarer teknisk med papir solgt hos Clas Ohlson.

Samtidig skriver politiet at de ikke kan utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder.

– Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor. Av hensyn til etterforskingen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, sier politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforsking i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Utsalgssteder i området

Politiet skrev at de har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland, men ville tidligere torsdag ikke kommentere om noen er siktet i saken.

I tillegg til vitneavhør, DNA-undersøkelser og gjennomgang av overvåkningskameraer i området, er andre fysiske spor – som brevet, konvolutten og skoavtrykk avsatt på området, av stor betydning i etterforskningen. Flere av disse tingene stammer fra butikkjeder som har utsalgssteder på, eller i nærheten av, Lørenskog.

Politiet bekreftet torsdag også at strips som ble funnet på åstedet, skal ha blitt kjøpt på Biltema.