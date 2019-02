Forsvinnings-saken: Politiet venter på DNA-svar

VG skriver tirsdag kveld at politiet på Lørenskog har sikret flere spor i huset til Anne-Elisabeth og Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog

Foreløpig har ikke undersøkelser av sporene ført til noe gjennombrudd i forsvinningssaken, men politiinspektør Tommy Brøske sier at alt materiale ennå ikke er ferdiganalysert.

– Det er gjort kriminaltekniske undersøkelser og det er sikret spor. Det er gjort en vurdering av disse, og flere spor er sendt til undersøkelser, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

LEDER: Politiinspektør Tommy Brøske er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

Blant annet venter politiet fortsatt på undersøkelser av DNA-sporprøver. Brøske ønsker ikke å kommentere om det er i boligen at etterforskerne har sikret DNA.

– Vi håper og tror at vi har sikret spor som kan være av betydning for å finne løsningen på denne saken. Men det er for tidlig å si noe om det. Det er fortsatt prøver som er til undersøkelser som vi ikke har fått svar på, sier Brøske til avisa.

Ny kommunikasjon

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth ble tatt mot sin vilje fra parets bolig den 31. oktober i fjor. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem den samme dagen.

Mandag holdt Øst politidistrikt en pressekonferanse der de fortalte at det har vært ny kontakt mellom familien Hagen og de antatte kidnapperne.

Det nye budskapet fra motparten ble sendt både til familiens bistandsadvokat, Svein Holden, og politiet.

Beskjeden ble sendt på en ny, kryptert plattform som ifølge politiet er bedre egnet for kommunikasjon.

Etter politiets pressekonferanse mandag gikk familiens bistandsadvokat ut med et nytt budskap der han fortsatt gir uttrykk for at familien vil ha et sikkert livstegn, og at familien Hagen vil følge politiets råd om ikke å betale løsepenger før det kommer bevis om at hun er i live.

Kontakten familien Hagen har hatt med de angivelige kidnapperne, er enveiskommunikasjon, forteller bistandsadvokat Svein Holden.

– Dersom familien mottar livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne Elisabeth trygt og raskt hjem. Dette er familiens eneste fokus, sa bistandsadvokat Svein Holden.

Hverken Holden eller politiet ønsker å utdype hvilken plattform som er brukt for å kommunisere.

Etter det NRK erfarer, skal skissen inneholde de antatte kidnappernes forslag til hvordan de kan sende et slik livsbevis.

Politiet ønsket i går ikke å kommentere om det er mulig å sende for eksempel en video via kommunikasjonsplattformen som nå benyttes.