Politiet advarer: – Ikke forsøk å være detektiver

Familien og milliardær-ektemannen Tom Hagen har fått et forslag fra de antatte kidnapperne til hvordan et livsbevis kan gis. Men det har fortsatt ikke kommet noe livsbevis, forteller politiet fredag ettermiddag.

– Bekymrer oss

– Det bekymrer oss. Først og fremst fordi det har vært et budskap fra familien hele tiden at de ønsker livsbevis for å komme videre. Samtidig erkjenner vi at dette kan ta tid, og derfor er det ikke nødvendigvis alarmerende, sier Brøske.

POLITISJEF: Leder av felles enhet for etterforskning og etterretning Tommy Brøske i Øst politidistrikt foran politihuset på Lillestrøm fredag ettermiddag. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Samtidig som politiinspektøren forteller om det manglende livsbeviset fra motparten i saken, kommer han med en oppfordring:

– Vi har vært tydelig tilbakeholden på hva slags plattform det kommuniseres på med motpart nettopp fordi ikke uvedkommende skal la seg friste, og forsøke å ta del i dette, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

EKTEPAR: Ektemannen Tom Hagen har ikke fått noe livsbevis fra sin savnede kone Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat/Scanpix

– Forsøke å være detektiver

Politiet ønsker ikke å fortelle om personer allerede har blandet seg inn i kommunikasjonen familien har med de antatte kidnapperne, men politiinspektør Brøske sier:

– Vi har funnet grunn til å komme med denne oppfordringen.

– Hvem kan være interessert i å blande seg inn i dette? Andre kriminelle?

ÅSTEDET: Politiet har nylig sendt inn nye sporprøver i saken, etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra huset i Lørenskog. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi kan ikke utelukke det. Men vi har ingen spesielle i kikkerten. Det er mer en oppfordring til andre om ikke å forsøke å være detektiver på fritiden.

Politiinspektøren sier at det er grunn til å anta at det kan være interessant for andre å blande seg inn i kommunikasjonen.

– Det kan skape utfordringer, både for politiet og ikke minst også for dem selv, sier Brøske.

Samtidig som familien og deres bistandsadvokat Svein Holden jobber med å få livsbevis fra motparten, jobber politiet med uforminsket styrke for å finne dem som står bak forsvinningen.

DNA-sporprøver

Politiet sier i dag at de har fått svar på en del av DNA-sporprøvene fra huset til familien Hagen, men de venter fortsatt svar på nylig innsendte prøver.

– Vi håper og tror at vi har sikret spor som har betydning for saken, sier Brøske.

– Hva kan det i beste fall føre tid?

– I beste fall kan det føre til en identifisering, sier politiinspektøren.