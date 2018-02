VG: Solberg har fått tilsendt to bekymringsmeldinger om Grande

Det ene brevet er sendt av mannen (26) som hadde intim kontakt med daværende Venstre-nestleder Trine Skei Grande på festen, skriver VG fredag kveld.

I tillegg har Erna Solberg mottatt et brev fra en kvinne som var til stede på festen og reagerte på Grandes oppførsel, ifølge avisen.

Reagerer på Grandes fremstilling

VG skrev 18. januar, dagen før Grande ble utnevnt som kulturminister, om en fest hun var på sammen med 26-åringen i 2008. Grande var 38 år på den tiden og nestleder i Venstre. Mannen var 17 år og ikke medlem i partiet.

Da hun ble kulturminister sa hun i et intervju med Aftenposten at hun var blitt utsatt for ryktespredning i sosiale medier med utgangspunkt i festen.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa hun til avisen.

26-åringen reagerte på Skei Grandes fremstilling av saken og mente at hun forsøkte å fremstille det som at han hadde «kastet seg over henne». Selv fortalte han til VG at de to lå sammen frivillig på festen.

Nå bekrefter 26-åringen overfor avisen at han har fortalt sin versjon av situasjonen til statsministeren både i et brev og over telefon.

BEKREFTER: Statsministerens kontor bekrefter at det har mottatt brevene om Trine Skei Grande. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Går ikke an å oppføre seg slik som hun gjorde

En kvinne som var til stede på festen for ti år siden, har også sendt et bekymringsbrev til statsminister Erna Solberg, skriver VG.

– Jeg synes rett og slett det ikke går an for en politiker å oppføre seg slik hun gjorde. Selv om det var frivillig, var det hun som var den erfarne, voksne gjesten, sier hun til avisen.

– Ingen kommentar

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor NRK at de har mottatt brevet, og at Erna Solberg har snakket med både 26-åringen og Trine Skei Grande.

– Jeg kommenterer ikke fortrolige samtaler, sier statsministeren via Alstadsæter yil NRK.

Alstadsæter opplyser at statsministeren ikke vil kommentere saken ytterligere.

Trine Skei Grande ønsker heller ikke å kommentere saken utover det hun allerede har sagt, ifølge statssekretær i Kulturdepartementet, Jan-Christian Kolstø (V).

– Trine har ingen kommentar til dette utover det som er blitt sagt tidligere, sier Kolstø til NRK.