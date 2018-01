Trine Skei Grande til Aftenposten: – Jeg er ingen overgriper

– Jeg har levd et helt vanlig liv. Jeg har vanlige venner. Jeg har vokst opp i Trøndelag, jeg har drukket på fester. Jeg havnet i toppolitikken for noen år siden, og det var ikke noe jeg hadde planlagt. Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sier Trine Skei Grande til avisen.

Mens Venstre-lederen satt i regjeringsforhandlinger på Jeløya, har det versert rykter av seksuell karakter om henne. Ryktene knyttes til en fest for ti år siden.

Grande har frem til nå ikke kommentert ryktene offentlig.

Til Aftenposten sier hun at hun har snakket om ryktene og gitt sin historie i samtaler med statsminister Erna Solberg nå før hun skal inn i regjeringen.

Venstre-lederen legger til at mange kvinnelige politikere utsettes for rykter og understreker at hun har fortalt sannheten til Solberg.

– Jeg forteller ikke noe annet. Men det jeg er helt sikker på, er at noen forsøker å spre en annen historie. Jeg kan bare fortelle ting slik jeg har opplevd det, og det har jeg gjort til flere som har spurt, sier Grande og sier det er tøft å stå i en slik rykteflom.

Grande vil ikke si noe mer offentlig om innholdet i ryktene eller om hennes historie.

NRK har vært i kontakt med Venstre tirsdag kveld. Pressekontakt for Trine Skei Grande, Jan Christian Kolstø, sier at Venstre-lederen ikke vil kommentere saken utover det hun har sagt til Aftenposten.

NRK var i kveld i kontakt med mannen som omfattes av ryktene, men han ønsker ikke å kommentere saken.