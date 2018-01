Mannen i Skei Grande-saken til VG: Fikk sjokk av hennes versjon av historien

Rykter av seksuell karakter om Venstre-leder Trine Skei Grande, knytta til en fest for ti år siden, har i det siste spredd seg i sosiale medier.

Tirsdag kveld valgte hun å kommentere ryktene overfor Aftenposten.

– Jeg er ingen overgriper, sa hun til avisa tirsdag kveld, da hun for første gang kommenterte ryktene offentlig.

Skei Grande sa onsdag til NRK at det har kommet utrolige anklager mot henne, og ba folk om å tenke over hva som er kildene til påstander de sprer i sosiale medier.

Men Grande ville ikke gå i detalj på hva ryktene besto i, eller hva hun mener hadde skjedd.

Mannen involvert i ryktene har fram til i dag ikke kommentert saken. Men torsdag kveld forteller den nå 26 år gamle mannen sin versjon til VG, om hva som skjedde mellom ham og nåværende kulturminister Skei Grande på en fest i Trøndelag i 2008.

Mannen sier også til VG at Skei Grande tok kontakt med ham da nettstedet Resett omtalte saken tidligere i januar.

De skal da, ifølge mannen, ha kommet til enighet om at de ikke ville omtale saken.

– Uenig med Skei Grande

Da han og Skei Grande på nytt snakka om saken en ukes tid senere, spurte mannen om Grandes versjon av det som skjedde i 2008. Mannen sier til VG at han er uenig i versjonen han da hørte.

– Da fikk jeg sjokk. Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sier mannen til avisa.

TIl VG forteller mannen sin versjonen av hva som skjedde:

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig, sier han.

– Dette er det jeg kommer til å si offentlig om saken. Men hvis statsministeren vil høre min versjon, så stiller jeg selvfølgelig opp, sier han videre.

NRK har vært i kontakt med mannen etter oppslaget i VG torsdag kveld. Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar, utover det han har sagt til VG.

Ble konfrontert i Debatten

I Debatten på NRK torsdag, deltok mange av partilederne, der de blant annet snakket om seksuell trakassering. På vei ut stilte NRK Erna Solberg et spørsmål angående saken i VG.

– Samsvarer historien den daværende 17 åringen forteller med den historien du fikk av Skei Grande?

– Den samtalen vi har hatt forblir mellom oss to, som jeg sa i går, svarte Solberg.

– Samtalen blir mellom oss Du trenger javascript for å se video.

Trine Skei Grande ville ikke kommentere på saken på vei ut fra Debatten, men hun svarte da programleder Ingunn Solheim stilte henne spørsmål om under selve TV-sendingen.

– Jeg kommenterte denne saken i går, dette er rykter jeg har levd med lenge. Jeg har gitt min versjon til dem som bør vite det. Utover det har jeg ikke noen behov for å kommentere. Dette er ikke en varslingssak, heller ikke noe kriminelt som ligger bak, og jeg har sagt det jeg vil si, sa hun.

– Jeg framstilles som en overgriper, det er jeg ikke. Det var viktig for meg å si i går. Det er også viktig fordi mange sprer utrolig mange usannheter om politikere, fortsatte hun.

Trine Skei Grande svarer på spørsmål om VG-saken i Debatten torsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Trine Skei Grande svarer på spørsmål om VG-saken i Debatten torsdag kveld.

Solheim henvendte seg senere i programmet til statsministeren.

– Nå blir det hevdet at det er to versjoner om saken, hva tenker du om det?

– Jeg har snakket med Trine om denne saken, vi har gått gjennom det, mer enn det har ikke jeg tenkt til å si om det. De samtalene forblir mellom en statsminister og en statsråd, sa hun.

– Så du stoler på hennes versjon som hun har sagt til deg?

– Jeg har gjort en vurdering av det jeg har fått vite, og jeg mener at hun blir en utmerket kulturminister, svarte Erna Solberg.

Erna Solberg mener at Trine Skei Grande vil bli en utmerket kulturminister. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg mener at Trine Skei Grande vil bli en utmerket kulturminister.

– Tillitsbasert forhold

Da Erna Solberg var gjest i Dagsrevyen onsdag, ble hun konfrontert med hva hun visste om saken.

– Jeg er trygg på at jeg kjenner Trines versjon, svarte Solberg.

Solberg fortalte da hvordan hun, med alle kommende statsråder og statssekretærer, spør om det er noen saker hun burde kjenne til.

– Så er det et tillitsbasert forhold, forteller man ikke sannheten da, forteller man ikke de reelle sidene, så vil tilliten forsvinne. Da kan man ikke lenger være statsråd eller statssekretær, hvis man ikke er åpen og ærlig i disse tidlige samtalene, sa hun

– Har fortalt min historie til statsministeren

VG skriver i sin sak at de har konfrontert Grande med mannens historie. Hun har svart følgende på e-post til avisa:

«Jeg har fortalt min historie til statsministeren. Ut over det har jeg ikke noe mer å fortelle», skriver Grande til avisa. .

Da NRK snakket med Trine Skei Grande onsdag, utdypet hun hvorfor hun hadde behov for å fortelle om ryktene.

– Det er sikkert mye man kan ta selvkritikk på, men det er forskjell på dét og det å bli framstilt som overgriper på nettet.

Det sa Skei Grande til NRK, noen timer før hun gikk ut på Slottsplassen som ny statsråd.