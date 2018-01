Venstre-topp: – Jeg tror på Trine

Rykter om en hendelse mellom Trine Skei Grande og en mann som da var 17 år, på en fest i Trøndelag for ti år siden, har de siste ukene spredt seg i sosiale medier.

Skei Grande har ikke villet kommentere detaljer rundt hendelsen på trykk.

Mannen som er involvert i ryktene, sa til VG i går at han fikk sjokk da han fikk høre Venstre-lederens versjon av det som skjedde.

– Jeg vil ikke gå rundt og være redd for at andre skal tro at jeg har gjort noe galt, sa han til avisa.

Skei Grande har ikke kommentert mannens framstilling etter at VG-saken ble publisert.

Guri Melby synes ikke det spiller noen rolle hvilken versjon som er riktig.

– Det er en privat hendelse i en privat tilstelning, sier hun, og understreker samtidig at hun ikke har annen informasjon om saken enn det som har kommet fram i media.

– Så lenge det er frivillig

Melby sier det ville vært «enklere om de to fortalte den samme historien», men mener det ikke er noen grunn til å undersøke saken videre.

– Så vidt jeg vet finnes det ingen som så det som skjedde. Jeg kjenner Trine som politiker og menneske. Jeg tror på Trine, sier Melby.

Uansett hva som er sant, så er det ikke noe ulovlig som beskrives, sier Melby.

– Så lenge det er frivillig, og ingen har følt seg pressa til noe, så har jeg ikke lyst til å være dommer over en sånn situasjon. Det er heller ikke relevant for #MeToo-debatten, ettersom hun ikke stod i noe maktforhold til ham, dette skjedde ikke i partisammenheng, sier hun.

Statsministeren forfølger ikke saken

Venstre har ikke, etter det Melby vet, gjort noen egne undersøkelser av hendelsen.

Statsminister Erna Solberg har tidligere bekrefta at hun har fått Skei Grandes versjon av hendelsen. I går kveld åpna den involverte mannen for å fortelle sin versjon til statsministeren.

Statsminister Erna Solberg vil ikke si noe om hva nyutnevnt kulturminister Trine Skei Grande har fortalt henne om saken. Foto: Gunhild Hjermundrud, NRK

På spørsmål fra NRK om hvorvidt statsministeren vil høre mannens versjon av historien, svarer Solberg i dag at hun ikke vil forfølge saken.

– Slik situasjonen er nå mener jeg det ikke er grunn til å forfølge denne saken videre, sier Solberg, som ikke vil dele hva hun har fått fortalt av Skei Grande om hendelsen.

– Melby, stoler du på at statsministeren vurderer saken på rett grunnlag?

– Ja, det gjør jeg. Konkrete varsler eller bekymringsmeldinger må man undersøke. Men jeg mener det ikke finnes noe som tyder på at det er verdt å bruke energi på å undersøke dette, sier Melby.

Hun mener det heller ikke for Venstres del er nødvendig å undersøke saken.

– Hvis statsministeren kan leve med situasjonen, da kan også Venstre gjøre det, sier hun.

– Et liberalt parti driver ikke med dyneløfting

André N. Skjelstad, stortingspolitikere for Venstre, sier han ikke mener noe om folks privatliv. Foto: Trond Vestre / NRK

André N. Skjelstad, stortingspolitikere for Venstre, svarer følgende i en SMS, på spørsmål om hans vurdering av saken:

«Bruker ikke mene noe om privatlivet til folk».

Fylkesleder i Skei Grandes hjemfylke, leder for Nord-Trøndelag Venstre, Hans Martin Storø, vil ikke kommentere saken.

– Skal man gå inn i en sånn sak så må man få fakta på bordet. Det har vi ikke, sier han, som en del av sin begrunnelse for å ikke ville kommentere.

– Mener du at det må gjøres noe for å få fram fakta i saken?

– Det har jeg ingen mening om. Venstre er liberalt parti. Et liberalt driver normalt sett ikke med dyneløfting, sier han.