VG: Klimaorganisasjoner vant klimarettssak mot staten

I juni gikk Greenpeace og Natur og Ungdom sammen og saksøkte oljedepartementet. De mener staten brøt loven da de ga tillatelser til å utvinne tre konkrete oljeprosjekter.

Saken gikk for Oslo tingrett i desember. Nå har altså tingretten gitt dem rett på alle punkter, skriver VG.

Dommen slår fast at alle tre tillatelser til å bygge ut oljefunnene er ugyldig.

– Vi er utrolig glade og lettet over at tingretten har avsagt en så god og grundig dom som gir oss rett på alle punkter. På at disse tre oljefeltene er ulovlig godkjent og det mener vi må bety at produksjonen må stanses umiddelbart, sier leder i Greenpeace, Frode Pleym, til NRK.