– Vi tror på seier for vi har en Høyesteretts dom, Grunnloven, Barnekonvensjonen og klimavitenskapen i ryggen. Derfor tror vi at retten vil kjenne vedtakene ugyldige, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

Tirsdag morgen møtte Greenpeace og Natur og Ungdom i Oslo tingrett for et nytt rettsoppgjør mot staten Norge.

– Vi har truffet staten i retten før, og vi vil helst ikke gjøre det, men vi har ikke noe valg, sier Pleym.

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, tror på seier i det nye klimasøksmålet mot staten. Foto: Rasmus Berg

Søksmålet gjelder regjeringens godkjenning av planer for utbygging og drift av de nye oljefeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.



Søksmålet fra miljøorganisasjonene blir en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten fra 2017–2020.

Må utrede globale klimavirkninger

I 2020 slo Høyesterett fast at staten må vurdere de globale klimakonsekvensene før de godkjenner nye oljeprosjekter.

Greenpeace og Natur og Ungdom mener at slike vurderinger ikke er blitt gjort, eller er utilstrekkelige før de nye feltene ble godkjent.

– I dag konsekvensvurderer man ikke klimaeffekten av oljeutvinningen. Og det er veldig alvorlig, sier leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Denne saken dreier seg om at staten ignorerer en høyesterettsdom. Staten gir tillatelse til nye oljefelt uten å konsekvensutrede, slik Høyesterett krever, sier Gylver til NRK.

Organisasjonene mener staten ikke bare har rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, samt at staten plikter å utrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse godkjennes.

– Målet er at norsk oljeforvaltning endres, slik at den er i tråd med Høyesteretts dom, sier Gylver.

Miljøorganisasjonene bygger sin tolkning på en utredning av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

De har også bedt om en midlertidig forføyning, som betyr at utbyggingen skal settes på pause fram til saken er endelig avklart i rettsvesenet.

Staten frikjent i 2020

I 2020 vant ikke miljøorganisasjonene fram i Høyesterett med påstanden om at tildelingen av nye oljefelt i Barentshavet var i strid med Grunnlovens miljøparagraf.

I søksmålet ble staten frikjent på alle punkter.

– Da vi tapte i Høyesterett, var det et knusende tap som gjorde at mange mistet litt troen på rettssystemet. Mulig det var naivt, men vi hadde fått mange seire i de tidligere rettsrundene, som vi ikke fikk i Høyesterett, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Høyesterett mente enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 verken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), slik saksøkerne hevdet.

Retten mente at det først og fremst er hvis staten ikke setter i verk klimatiltak at miljøparagrafen kan brukes.

Dommerne viste blant annet til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og satt seg mål for å få ned utslippene.

Med hensyn til barna

Grunnloven og FNs barnekonvensjon krever at det tas hensyn til barns beste i saker som angår dem.

Miljøorganisasjonene viser til at dette også må gjelde i beslutninger om klima- og oljeforvaltning, og at myndighetene plikter å veie konsekvensene av klimaendringer opp mot for eksempel kortsiktig gevinst ved oljeutvinning.

Ettersom konsekvensene for barn og unge ikke er tatt med i vurderingen av de tre oljefeltene, mener miljøorganisasjonene at godkjennelsene er ugyldige også på dette punktet.

Olje- og energidepartementet mener at godkjenningene som er gitt, ikke er i strid med kravene fra Høyesterett.

– Strider ikke med grunnloven



Daværende statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap,) sa i juni at regjeringen har gjort et grundig arbeid for å følge opp Høyesteretts dom. Foto: Amanda Iversen Orlich

Olje- og energidepartementet mener godkjenningene av utbygging og drift av de nye olje- og gassfeltene ikke strider med grunnloven.



– Samtidig er det miljøorganisasjonenes rett å prøve dette for retten, sa daværende statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), da det nye søksmålet ble kjent i juni.



Regjeringsadvokat Gøran Østerman Thengs sier til NRK at tillatelsene er gyldige.

– Staten mener at saksbehandlingsreglene er fulgt, og at forbrenning i utlandet tas med i vurderingene. Vi mener at ingen feil kan oppdages her, sier Thengs.

Saken skal være ferdig i retten onsdag 6. desember.