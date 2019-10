Vestland Høyre reagerer på bomsaken: – Styret må byttes ut

– Dette er ekstra alvorlig. Hele Vestlandet er avhengig av Ferde og de pengene som kommer inn for å bygge ut veier og bruer –for eksempel Sotrasambandet, sier leder i Vestland Høyre, Tom Georg Indrevik.

NRK kunne i dag fortelle hvordan Bergen-bilistenes bompenger ble brukt til å handle med et privat selskap der bomsjefen selv hadde eierinteresser.

Flere ansatte i Ferde har også jobbet på si for det private selskapet.

BOMSJEF: Trond Juvik er Norges best betalte bomsjef. I 2018 kjøpte bompengeselskapet han leder lisenser av et selskap der han selv hadde eierinteresser og biarbeid. Foto: Grafikk: Joakim Digernes-Nordström

– Styret mangler kvalifikasjoner

Lederen i Vestland Høyre mener saken føyer seg inn i en lang rekke saker på kort tid.

– Styret må byttes ut og må stille plassene sine til disposisjon. Styret mangler kvalifikasjoner, sier Indrevik til NRK.

MÅ BYTTES UT: Tom Georg Indrevik (H) mener styret mangler kvalifikasjoner og bør byttes ut. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Tirsdag kveld konkluderte styret i Ferde på et ekstraordinært styremøte, at Ferde-direktør Trond Juvik var inhabil i handelen mellom bomselskapet og det private selskapet der han hadde eierinteresser.

– Men styret har samtidig vedtatt at man aksepterer begrunnelsen for kjøpet, og at kjøpet var i Ferdes interesser, sa styreleder Paul Magne Nilsen til NRK.

Trym Aafløy, leder av bompengepartiet FNB i Bergen mener saken er alvorlig.

– Kontrollutvalget må også vurdere styrets stilling. Alle fakta må på bordet. Inhabilitet er alvorlig, og ekstra ille når det er bilistene sine bompenger det er snakk om, sier Aafløy til NRK.

FØLGER OPP PÅ VEGNE AV BILISTENE: Trym Aafløy, leder av bompengepartiet FNB i Bergen, mener styrets stilling må vurderes. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

FNB-lederen er medlem av bystyret i Bergen og Vestland fylkesting. Han er også nettopp valgt inn i Samferdselsutvalget i Vestland fylkeskommune.

– Vi vil følge opp saken som medlem i Samferdselsutvalget, på vegne av alle bilistene, sier Aafløy.

Styreleder i Ferde, Paul Magne Nilsen, sier at han ikke har noen kommentar til kritikken av styret.

Rogaland fylkeskommune: – Vi vurderer gransking

Det er Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommune som eier bomselskapet Ferde.

Fylkeskommunenes kontrollutvalg i både Hordaland og Sogn og Fjordane – som nå er blitt til Vestland – har startet en selskapskontroll av Ferde i etterkant av NRKs arbeid med bomsakene.

– Basert på informasjonen og spørsmålene vi har fått fra NRK, har vi satt i gang en selskapsgjennomgang. Vi ser på rollene i selskapet, hvordan selskapene er organisert og vi kommer til å gå ganske dypt inn i selskapenes pengebruk for å komme til bunns i dette, sier Frank Willy Djuvik (Frp), leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane.

PENGEBRUK: Leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, forteller at de har hyret inn Deloitte til å gjennomgå selskapets pengebruk. Foto: Adam Pietrzak / Adam Pietrzak

Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap) forventer nå at styret i Ferde rydder opp.

– Som fylkeskommune skal vi være åpne og ryddige. Det forventer vi også at selskapene vi eier skal være. Styret konkluderte i går med at handelen var kritikkverdig, da forventer vi at styret ordner opp og tar tak i mangelen på åpenhet og ryddighet, slik at slike situasjoner ikke gjentar seg, sier Chesak til NRK.

VURDERER GRANSKING: Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap)forventer at styret i Ferde rydder opp. Foto: Stine Rørvik / NRK

Hun opplyser at Rogaland valgte nytt fylkesting tirsdag, og at det er naturlig å vurdere om de skal sette i gang en egen selskapskontroll, utover den som allerede er igangsatt.

–Vi vil ta kontakt med de andre fylkeskommunene som er eiere og diskutere dette, forteller hun.

Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland, vil ikke uttale seg om saken før selskapskontrollen fra kontrollutvalgene er ferdigstilt.

– Jeg ønsker ikke å gi noen uttalelse nå mens det pågår en gransking. Kontrollutvalgene rapporterer direkte til oss. Jeg vil ikke forhåndsprosedere noe som helst. Jeg merker meg styreleders kommentarer, men vil ikke uttale meg i den ene eller andre retningen, sier Askeland.

Fylkesordfører i Agder, Gro Bråten (Ap), viser til at det er fylkesdirektør for samferdsel Ola Olsbu som skal uttale seg om saken.

«Jeg sitter i styret for Ferde og vi har styrevedtak på at det er styreleder som skal uttale seg. Min Fylkesordfører er informert om dette,» skriver Olsbu i en sms til NRK.

Les også: