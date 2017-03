Venstre mener ulvelovendring bryter samarbeidsavtalen

Ifølge VG har klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fått støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring.

Flere kilder skal ifølge VG ha bekreftet at lovforslaget er i tråd med det som klima- og miljøministeren sendte ut på høring i forrige uke. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Miljøministeren har innkalt til pressekonferanse om ulvesaken klokken 13 i dag.

Flere kilder skal ifølge VG ha bekreftet at lovforslaget er i tråd med det som klima- og miljøministeren sendte ut på høring i forrige uke, der de åpner for at også ulv som ikke utgjør et skadepotensial kan skytes.

Venstres stortingsrepresentant, Ola Elvestuen, skriver i en kommentar på Facebook at å endre Naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv er et brudd på samarbeidsavtalen mellom Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

«Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre Naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv. Det har Venstre ikke tenkt til å la ham gjøre. Det står i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti KrF at Naturmangfoldsloven ligger fast, og det er regjeringen nødt til å forholde seg til.»

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at «naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås».

Sterke reaksjoner

De regionale rovviltnemndene vedtok i september 2016 en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver i år og neste år. Senere bestemte regjeringen å ikke tillate felling av fire ulveflokker i Hedmark. Dermed ble kvoten redusert til 15 ulv utenfor ulvesonen.

Det skapte sterke reaksjoner da Vidar Helgesen (H) like før jul satte foten ned for lisensjakt på 32 ulv i Hedmark.

Men nå foreslår regjeringen å endre loven, slik at også ulv som ikke utgjør et skadepotensial kan skytes.

Les mer: Lovendring kan åpne for felling av flere ulver