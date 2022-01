Vedum vil oppheve nasjonal skjenkestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker oppheving av nasjonal skjenkestopp til uka, hvis det ikke kommer tunge faglige råd mot det. Det sier han til Dagbladet.

– Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier Vedum til avisen.

Det har vært et stort press mot regjeringen for å få fjernet den nasjonale skjenkestoppen.

Både utelivsbransjen og politikere som byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har engasjert seg for å få åpnet kranene igjen.

Fredag krevde landet største byer at den nasjonale skjenkestoppen skulle oppheves.

Vil la kommunene bestemme

Før helgen varslet interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter SMB Norge at det kan gå mot massesøksmål. Organisasjonen mener regjeringen ikke har gitt god nok begrunnelse for at tiltaket er forholdsmessig.

Vedum sier til Dagbladet at han forstår argumentene fra bransjen og fra storbyene om den nasjonale skjenkestoppen må oppheves. Han sier regjeringen jobber for en modell der kommunene bestemmer tiltak, også om skjenkestopp.

– Det har jo vært hovedtanken, at tiltakene må tilpasses lokale forhold. Jeg foretrekker på mange måter lokale tiltak som kan tilpasses mer enn nasjonal nedstenging.

God effekt av tiltakene

– Smitteverntiltakene har hittil i pandemien vært innordnet på en måte der tiltak som er nødvendige og forholdsmessig for hele landet gjelder i nasjonal forskrift eller nasjonale anbefalinger, mens kommunene kan forsterke dette med ekstra tiltak der smittepresset er spesielt høyt, kommenterer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / Even Bjøringsøy Johnsen

Han sier til NRK at det vil ligge ulike hensyn i vurderingen når regjeringen skal ta stilling til nye smitteverntiltak til uka.

– Vi har hatt svært god effekt av smitteverntiltakene i Norge den siste måneden og antallet innlagt med deltavarianten er nå fallende. I tillegg har omikronvarianten, som hovedsakelig har spredt seg i Norge med utgangspunkt i smitteutbruddet på Aker Brygge, vokst saktere enn i våre naboland.

Skjenkestopp var nødvendig

Vedum forsvarer at skjenkestoppen ble innført nasjonalt, også for restauranter og spisesteder. Han viser, som helseminister Ingvild Kjerkol tidligere har gjort, til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var «krystallklare på» at det var nødvendig.

– Alle ser at skjenkestopp er vanskelig, men i det brede lag tror jeg det er forståelse for at det var nødvendig. Men så må vi heller ikke opprettholde det lenger enn nødvendig, sier Vedum til Dagbladet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet at regjeringen neste uke vil gjøre justeringer i tiltakene som gjør at vi kan leve mer normalt.

– Det er særlig barn og unge, og de utsatte i arbeidslivet, vi skal forsøke å finne gode løsninger for, sa han til NRK lørdag.

Regjeringen vil kommende uke vurdere hvilke tiltak som skal endres og hvilke tiltak som skal innføres eller videreføres fra 15. januar.

NRK har vært i kontakt med Finansdepartementet, hvor ingen var tilgjengelig for å kommentere skjenkestopp. Helse- og omsorgsdepartementets er heller ikke tilgjengelig, og viser til Finansdepartementet.

