Antall koronapasienter faller kraftig

Lørdag var 246 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 34 pasienter fra dagen før og 79 færre enn mandag denne uken.

Det høyeste antallet innlagte under pandemien var 383 fredag 17. desember.

Presset på helsetjenestene har gjennom pandemien vært et argument for innføring smitteverntiltak. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) var denne uka ute og spurte om hvor presset sykehuskapasiteten egentlig er.

– Det handler ikke så mye om hva som er belastningen akkurat nå. Det er spørsmål om hva vi forventer vil skje de nærmeste en, tro, tre, fire-fem, seks ukene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Optimistisk, men avventende

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi vil vite mer om situasjonen fremover i løpet av et par uker. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog sier til NRK at nedgangen i smittetallene gir sykehusene et pusterom.

– Det er veldig gledelig og forteller at vi nå i en periode har mindre press på sykehusene våre og at vi dermed kan bygge noe bedre kapasitet for å forberede oss på en eventuelt større omikronspredning, sier Guldvog.

– Smitten øker voldsomt, mens innleggelsestallene synker. Er det grunn til å være optimistisk?

– Ja, og vi får stadig ny informasjon fra andre land om at man ikke får en veldig stor økning i de som legges inn på sykehus, til tross for ganske store smittetall. Men det er fremdeles usikkerhet rundt dette, så vi må være beredt på at vi kan få både en stor smitteoppblomstring, og dessuten flere innleggelser.

Først i løpet av de neste par ukene tror Guldvog man vil ha et klarere bilde av situasjonen.

– Vi tror at vi er i begynnelsen av en stor omikronbølge og det er mulig at vi vil nå toppen i månedsskiftet januar/februar, kanskje også noe senere enn det. Men det er ikke sikkert at det er det som kommer til å skje, og det kan hende at de tiltakene som er iverksatt også vil hindre at denne bølgen blir så stor, sier Guldvog.

Lover justeringer

Om en knapp uke skal regjeringen presentere justeringer av tiltakene. Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Helsedepartementet kunne i går fortelle at det er til sammen 647 intensivplasser på norske sykehus.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng sa i Dagsnytt 18 fredag at selv om kapasiteten per nå er god, er de redde for den hurtige smitteveksten som kan komme i løpet av få uker.

– Et virus som smitter eksponentielt, spiser opp intensivkapasitet veldig fort.

Samtidig lover statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de neste uke vil gjøre justeringer i tiltakene.

– Det er særlig barn og unge, og de utsatte i arbeidslivet, vi skal forsøke å finne gode løsninger for.

Støre sier vi må være forberedt på tiltak gjennom vinterukene, men at de vil gjøre lettelser som gjør at vi kan leve mer normalt.

Omikron tar over

Fredag hadde 26.818 tilfeller av omikronvarianten blitt påvist i Norge. 3372 av dem ble påvist fra torsdag til fredag, meldte FHI på sine nettsider.

I forrige uke ble det påvist omikron hos 48 innlagte koronapasienter, ifølge foreløpige tall.

Så langt denne uken er 16 pasienter innlagt med omikronvarianten. 35 pasienter er innlagt med andre varianter, og koronaprøver fra 52 pasienter venter på å bli analysert for om det er omikron.

Stoltenberg sier de i løpet av de siste ukene har fått mye mer kunnskap om den nye varianten.

Selv om det er en god nyhet at omikron gir mindre alvorlig sykdom, er det en dårlig nyhet at den sprer seg så raskt, mener hun. Dermed er balansen mellom alvorlighetsgraden og smittespredningen det som blir avgjørende framover.

– Vi ser at tiltakene har virket på smittespredningen, og på å holde den nede slik at det blir et tålbart nivå av sykdom i befolkningen.

Stoltenberg påpeker at om det blir et veldig høyt sykefravær i samfunnet samtidig, vil ikke det bare kunne legge press på helsetjenestene, men kan lamme mange funksjoner i samfunnet samtidig.