Utfordrer byrådslederen: – Bli med på dobbelt skift, Raymond

– Vi har ledige dobbeltvakter i helgen, så det er bare å komme en tur, Raymond Johansen.

Elin Andresen er seksjonsleder på medisinsk intensiv på Oslo universitetssykehus (OUS), hun har ansvaret for de rundt hundre menneskene som jobber på denne avdelingen.

– Mye av min arbeidsdag går til å få dekket bemanningen slik at vi har nok folk til de pasientene vi har.

Tidligere denne uken gikk byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ut i VG og krevde svar på hvor presset på norske sykehus egentlig er.

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine?, sa han til avisa.

Bakgrunnen for utspillet en skjenkestoppen regjeringen innførte i desember.

Det har fått flere til å reagere, blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Andresen på OUS synes heller ikke stort om uttalelse, og svarer med å invitere Johansen med på vakt.

– Da jeg leste utspillet til Raymond Johansen, tenkte jeg at han kunne ta seg en liten tur til avdelingen på en dobbeltvakt.

Etterlyser bedre intensivkapasitet fremfor koronatiltak

Må jobbe ekstra

Medarbeiderne på sykehuset har stått midt oppe i pandemien i snart to år.

– Det sliter på sykepleierne, og det sliter på oss som må mase på de samme sykepleierne.

Stadig må Andresen spør sykepleiere om de kan ta ekstra vakter. Det har blitt mye doble vakter og mye overtid.

– Sykepleierne har forståelse for at vi spør om de kan jobbe ekstra, men det er ingen god følelse å spørre en som akkurat har gått hjem fra en dobbeltvakt om å jobbe ekstra.

Det kan for eksempel være en sykepleier som har jobbet kvelds- og nattevakt, som hun må be jobbe ekstra dagen etterpå. De kan jobbe 16-timersvakter både lørdag og søndag.

Hun mener og sykehustallene ikke forteller hele historien om hvordan situasjonen er på sykehusene.

– Koronapasientene blir ofte liggende lenge og de tar opp plassene til mange av de andre intensivpasientene som burde fått plass.

SUS har aldri hatt flere innlagte – nå frykter de for sykehusdriften

– Bra med spørsmål

TALL: Leder i Sykepleierforbundet forteller at det ikke finnes tall for den reelle intensivkapasiteten i Norge. Foto: Halldor Asvall / NRK

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen synes det er bra at Johansen stiller spørsmål ved kapasiteten ved norske sykehus.

– Han stiller spørsmål ved hvor tallene og dataen som gir grunnlag for at man skal stenge ned samfunnet på den måten, men og for hvordan man skal ruste helsetjenesten for å sikre pasienter, ansatte og sikre næringsdrift for de som blir rammet av pandemien.

Larsen mener det mangler tall som viser den reelle intensivkapasiteten i Norge.

Hun har mottatt mange meldinger fra sykepleiere som var irriterte over utspillet.

– Mange skriver at de ønsker at Johansen skal ta en vakt med dem hvis han ikke tror på oss, her står vi 16 timer med fullt smittevernutstyr i helgen. Så kan han se hvor tøft det er.

Vil ha svar

Byrådsleder Raymond Johansen sier i en e-post til NRK at han har stor forståelse for at ansatte på intensivavdelingen opplever stort press, og har stått i det i lang tid. Det er ikke det han stiller spørsmål ved skriver han.

SVAR: Raymond Johansen vil ha svar på hvor stor kapasiteten er på norske sykehus. Foto: Nadir Alam / NRK

– Sykepleierne og helsearbeiderne er pandemiens helter. De har gjort en fantastisk innsats, og fortjener all mulig honnør. Men det jeg vil ha klarere svar på er hva den faktiske kapasiteten er og hvor mye den kan oppskaleres – hverken mer eller mindre.

Byrådslederen mener nedstengingen har enorme konsekvenser, og ønsker svar fra helsetoppene.

– Vi må være helt sikre på at så drastiske tiltak er forholdsmessige.

Helseministeren har ikke stilt til intervju med NRK om saken i dag.