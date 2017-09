Varetektsfengsles i fire uker: – Nekter å forklare seg

Dette ble kjent etter at fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører onsdag.

– Tingretten har avsagt kjennelse og den er i tråd med påtalemyndighetens begjæring. Kvinnen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, og to uker med isolasjon, sier fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille i en pressemelding.

UFORSTÅENDE: Den siktede kvinnen mener det er underlig hun er siktet for drap, opplyser forsvarer Ole Andreas Thrana. Foto: Mathias Ogre / NRK

– Hun har så langt benyttet seg av retten til ikke å forklare seg, sier Pedersen Hille.

– Hun stiller seg fremdeles uforstående til at hun er siktet, sa kvinnens forsvarer Ole Andreas Thrana etter fengslingsmøtet.

Forsvarer Thrana var kortfattet overfor media da han forlot tingretten.

– Hun har det som folk flest som blir utsatt for anklager man ikke kan stå inne for.

Politiet gjennomførte onsdag morgen undersøkelser på kvinnens bopel.

De jobber nå med å sikre tekniske bevis, og avhøre vitner. Agder-politiet opplyste tirsdag at de har fått bistand i etterforskningen fra Kripos siden januar 2016.

KRIMTEKNIKERE: Onsdag morgen gjorde politiet undersøkelser i den siktede kvinnens bolig. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Siktet for drap på sin far

Tirsdag ettermiddag hasteinnkalte politiet i Kristiansand om en drapssak. På en pressekonferanse klokken 17.00 ble det klart at politiet hadde pågrepet en kvinne i 40-årene, og sikta henne for å ha drept sin tidligere samboer på et hotell i Kristiansand i 2014.

Etterforskningen har ledet til at hun også er siktet for å ha drept sin far. I 2002 ble faren funnet død i sitt eget hjem.

Etter det NRK kjenner til skal kvinnen ha vært i en arvestrid i forkant av farens død. Faren skal ha etterlatt seg et dødsbo på nærmere 13 millioner kroner brutto. Kvinnen skal ha fått utbetalt en million kroner av dette, som pliktdelsarv.

Hun hadde to barn med mannen hun er siktet for å ha drept i 2014.

Kvinnen er etnisk norsk, bosatt i Kristiansand, og er ikke tidligere domfelt.