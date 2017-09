Drapssiktet kvinne i arvestrid etter farens død

Kvinnen i 40-årene ble på pågrepet i Kristiansand tirsdag og siktet for to drap.

I 2014 ble hennes tidligere samboer funnet død på First Hotel i Kristiansand. Politiet mener han ble drept med gift og har siktet kvinnen for drapet. Det andre drapet politiet etterforsker skal være farens dødsfall i 2002, får NRK opplyst. Han ble funnet død i sitt eget hjem.

Etter det NRK kjenner til skal kvinnens far ha etterlatt seg et dødsbo på nærmere 13 millioner kroner brutto.

Kvinnen skal ha fått utbetalt en million kroner av dette, som pliktdelsarv. I tiden etter oppgjøret skal kvinnen ha fremmet krav om større utbetalinger fra dødsboet og arvingene, etter det NRK får opplyst.

Den avdøde mannen i 50-årene skal ha fått satt opp et testamente der hans brødre skulle arv alt, utenom pliktdelsarven som hans barn har krav på. Den er oppad begrenset til en million kroner, som kvinnen og hennes halvbror skal ha fått.

Testamentet har kvinnen lagt ut på sosiale medier. NRK får bekreftet testamentet av en uavhengig part i saken. Det er ikke kjent om saken havnet i en rettslig strid, kravene skal ha blitt rettet til boet og arvingene etter det NRK forstår.

FUNNET DØD: Kvinnens ekssamboer ble funnet død på tidligere First Hotel i Kristiansand i 2014. Etterforskningen av dødsfallet førte til mistanker om at kvinnens far var blitt drept. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Forsvarer: – Helt uforstående

Bostyreren etter farens dødsfall ønsker ikke å kommentere saken. Han sier at han representerer kvinnens slektninger og har taushetsplikt. NRK har vært i kontakt med familien, som heller ikke ønsker å gi en kommentar til pressen.

Forsvareren har ikke hatt anledning til å møte den drapssiktede kvinnen ennå.

– Jeg kan ikke si noe mer enn jeg har gjort. Det er at hun stiller seg helt uforestående til siktelsen. Hun er svært preget, sier forsvarer Ole Andreas Thrana.

Advokaten er på vei til Kristiansand og får møte klienten sin i kveld. Da vil han også få utlevert dokumenter i saken.



– Jeg vil bruke tid på å sette meg grundig inn i saken, sier han.

– Kan ikke kommentere

Påtaleleder Cecilie Hille sier at hun ikke kan bekrefte at det er kvinnens far som ble drept i 2002. Dødsfallet ble ikke regnet som mistenkelig og mannen ble derfor ikke obdusert.

– Det kan jeg ikke svare på nå, men det er en familierelasjon, sier Cecilie Hille, påtaleleder i Agder-politiet.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt kvinnen var i en arvestrid med mannen, eller dødsårsaken da han ble funnet død i 2002.

– Den avdøde ble funnet i sin egen bolig i Kristiansand. Detaljer utover det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier Hille.

– En uvirkelig situasjon for barna

Den siktede kvinen i 40-årene hadde to barn med mannen hun er siktet for å ha drept i 2014. Advokat Eirik Balchen ble i dag oppnevnt som bistandsadvokat for de to barna. Han forteller at barna ble informert om siktelsen mot moren i dag.

– De har fått den informasjonen om saken politiet mener de skal ha. De er kjent med situasjonen at moren er pågrepet. Det sier seg selv, det er to barn som er i en uvirkelig situasjon, sier Balchen.

BISTANDSADVOKAT: Kvinnen har to felles barn med ekssamboeren, som nå har fått forklart at moren er siktet for drap. Bilde fra en tidligere straffesak. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Balchen sier han ikke ønsker å kommentere detaljer rundt saken, men sier de to barna ivaretas godt etter omstendighetene.

– Det er et stort hjelpeapparat som ivaretar dem på deres premisser. Jeg oppfatter det slik at de ivaretas godt ut i fra situasjonen.