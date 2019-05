Valgekspert om bompengeopprør: – Kan bli et politisk jordskjelv

Bompengemotstanderne vokser i antall – og i politisk størrelse i flere norske byer. I Bergen er Folkeaksjonen nei til mer bompenger nå Bergens største parti, viser en fersk meningsmåling utført av respons analyse på oppdrag for Bergens Tidende og VG. Hver fjerde bergenser ville stemt på partiet hvis det var valg i dag.

Valgekspert Svein Tore Marthinsen beskriver resultatene som dramatisk.

– Hvis de målingen som for eksempel kommer fra Bergen slår inn mot valget, vil det kunne snu opp ned på det politiske landskapet, sier han.

Målingene viser at bompengemotstanderne tar velgere fra nesten alle partiene, men flest fra Frp og Høyre. Selv om partiet beskriver seg selv som et sentrumsparti, mener Aardal at et samarbeid med høyresiden vil være mest sannsynlig.

– Ser man på partiprogrammet så er det sannsynlig at de vil få mest gehør fra høyresiden. Samtidig er det et par saker som kan assosieres med venstresiden, som for eksempel heldagsskole. Så det er ikke gitt hvilken retning de vil samarbeide.

Svein Tore Marthinsen tror kommunevalget vil kunne få store politiske konsekvenser dersom resultatet blir slik valgmålingene tilsier.

Flere av landets største partier har nå gått i bresjen for å fjerne bompenger. På landsmøtet tidligere denne måneden gikk Frp inn for å rive ned nye bomstasjoner. Samtidig sa statsminister Erna Solberg til NRK onsdag at nivået på bompenger har blitt for høyt.

Også Ap-lederen ønsker å skrote bompengeordningen og erstatte det med et system der bilistene betaler for hvor langt de kjører.

Lokalt har bompengekonflikten allerede fått store konsekvenser. I Drammen har lokalpolitikerne sagt nei til en bomring som allerede er vedtatt. Også bystyret i Arendal satte torsdag ned foten for å bruke bompenger til å finansiere en planlagt samferdselspakke. Ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale er det lignende forslag på gang i flere av de store byene.

– Det er nok flere partier som skjelver litt i buksene nå. Særlig Frp, Høyre og Ap endrer nå visse posisjoner for å tekke velgerne sine og redde kommunevalget. At bompengemotstander har sendt et kraftig skremmeskudd til etablerte partier i områdene hvor de stiller liste, er helt åpenbart, sier Marthinsen.

Bompengekrigerne har fått større og større oppslutning. Her fra en «Nok er nok»-demonstrasjon mot bompenger i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vil bompengemotstanderne kunne få en reell påvirkning, tror du?

– Det kommer an på hvordan utfallet blir ved valget. Skulle man komme i vippeposisjoner vil jo bompengemotstanderne kunne få en reell innflytelse på politikken i den kommende perioden. En mulighet som de etablerte partiene har, er å stenge bompengemotstanderne ute ved å etablere konstellasjoner på tvers av partiene. Det blir interessant om saken vil kunne skape den type dynamikk i det politiske landskapet, sier valgeksperten.

– Kan føre til en utvanning av det politiske systemet

Marthinsen mener bompengesaken vil kunne føre til større politisk engasjement på lokalt nivå.

– Ser folk at det er mulig å lykkes og oppnå makt dersom man engasjerer seg i en enkeltsak, så vil det kunne oppmuntre til mer deltagelse hos dem som ikke er så politisk engasjerte til vanlig. Jeg tror det er sunt at det etablerte blir utfordreret innimellom og at det er kort vei mellom engasjement og kommunestyre.

Samtidig påpeker han at slike saker kan føre til en utvanning av det politiske systemet i Norge.

– Vi trenger også partiene. De er med på å skape helheten som er viktig for det politiske systemet. Så det er en balanse her, men foreløpig ser jeg ikke på det som skjer det som noe truende for lokalpolitikken, tvert imot. Normalt sett er det mulig å mobilisere støtte til en enkeltsak ved et valg, men det er vanskelig å få det til å bli en varig kraft i lokalsamfunnet. Samtidig er utslagene vi spesielt ser i Bergen, dramatiske.

– Vil bompengemotstanderne være i stand til å ta vare på makten de kan komme til å få?

– Det kommer an på hvor godt de er organisert og i hvilken grad de har laget helhetlige programmer. I Bergen har de et program som virker rimelig gjennomarbeidet ut, mens det andre steder er litt mer ymse. Så det avhenger av menneskene som velges inn hvor dyktige de på å skape bredde og støtte for andre type saker.

– Normalt sett vil man jo også diskutere andre typer spørsmål jo nærmere valget man kommer, og da vil det kunne være vanskelig for partiet å mobilisere. Hvis det i tillegg endres på politikken i mellomtiden, slik at bompengemotstanderne vinner frem før valget, er det kanskje ikke så stor grunn til å stemme på dem lenger. Så det gjenstår å se om det vi ser på målingene i dag vil slå inn på selve valgdagen, sier Marthinsen.