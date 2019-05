Frp-Siv til landsmøtet: – Regjeringen skal bruke 200 millioner på å rive bomstasjoner i år

– Kjære landsmøte, her kommer en budsjettlekkasje. Vi skal rive nye bomstasjoner allerede i år. Nå foreslår regjeringen å bruke 200 millioner til å rive bomstasjoner. Flere bommer skal bort og folk skal betale mindre, utbrøt Jensen.

Setningen utløste umiddelbart en voldsom reaksjon fra salen, som gav Jensen dagens hittil lengste stående applaus.

Ifølge Jensen skal rivingen av bomstasjoner starte allerede i år så raskt Stortinget har vedtatt flertallsregjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Men med det politiske flertallet vi har på Stortinget kommer folk fremdeles måtte betale bompenger. Det er imot alt det vi ønsker. Og det smerter, sier Jensen.

Hun anklaget samtidig opposisjonen for å opptre hyklersk i bompengedebatten.

– Jeg blir rett og slett forbanna når jeg hører politiker etter politiker fra opposisjonen si at de vil ha mindre bompenger. Det er et forsøk på å bedra velgerne. De stemmer for enhver krone i bompenger. Aldri har de løftet en finger for å fjerne bommene.

FLESKET TIL: Siv Jensen tok som alltid en tørn i pølsekiosken utenfor landsmøtehotellet mens partifeller fra hele landet rullet innover Gardermoen fredag formiddag. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Bra at det er opprør

Jensen har også fått med seg det gryende opprøret mot bompenger flere steder i landet.

– Det er bra at folk sier ifra, det er bra at det er et opprør. Kanskje er det dette som skal til for at Fremskrittspartiet ikke skal måtte stå alene i kampen mot bompenger, sier Jensen.

Også i Politisk kvarter fredag morgen, før landsmøtestart, snakket Jensen om hvor glad hun var for bompengeopprøret.

Hun lover å jobbe videre for å redusere bompengeandelen. Blant annet vil hun doble tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning og gjøre det mulig å trekke fra store bomutgifter på skatten.

Jensen viser også til hva Frp har fått til på samferdselsfeltet etter seks år i regjering:

– På E18 i Vestfold satte vi opp fartsgrensen til 110 km/t. Samtidig satte vi ned bompengene. Denne strekningen skulle egentlig ha en bompris på 88 kr, men i 2014 fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å redusere den til 63 kr.

– Er vi tilfreds med det? Overhodet ikke. Frp vil selvsagt gjøre mer. Veien burde vært gratis, sa Jensen til mer applaus fra sine egne.

Krever inn mer enn noengang

Fremskrittspartiet har flere ganger gått til valg på å fjerne alle bomstasjoner, men partiet har aldri fått gjennomslag for dette. Tvert i mot.

Da Frp gikk i regjering med Høyre i oktober 2013 var det 170 bomstasjoner i Norge. I november i 2018 hadde antallet steget til 245, ifølge tall VG har hentet inn.

I fjor krevde staten inn 11 milliarder kroner i bompenger fra bilistene, noe som er 1,7 milliarder mer enn bilistene måtte ut med i 2013 (prisjustert til 2019-kroner).

Ingen samferdselsministre har dermed krevd norske veifarende for flere bomkroner i året enn Ketil Solvik-Olsen og nå Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet.