Vedtatte bompengeringer kan bli skrotet flere steder

I Bergen, statsminister Erna Solbergs (H) hjemby, har protestpartiet Folkeaksjonen nei til bompenger blitt byens største parti. I Drammen har lokalpolitikerne sagt nei til en bomring som allerede er vedtatt.

– Det er lignende forslag på gang i flere av de store byene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han ramser opp:

Tromsø.

nedre deler av Glomma.

Grenland.

Kristiansand.

Tidligere har Solberg sagt til NRK at opprøret i blant annet Bergen er et signal om strikken kanskje er strukket for langt når det kommer til bompenger.

I kveld viste NRK statsministeren blant annet opplysningene fra Dale om at vedtatte bomringer kan komme til å bli vraket også i andre deler av landet.

– Erna Solberg, det ser ut som om hele bompengesystemet er i ferd med å rakne. Hva gjør dere nå?

– Slike bompengepakker forutsetter lokal forankring. Det er de lokale som ønsker å løse utfordringer i sin region, sier Solberg.

Ifølge statsministeren vil et nei til bompenger lokalt bety at utfordringene man ville løse må løses på andre måter. Hun mener dét vil ta lengre tid enn dersom man finansierer med bompenger.

– Vil du bare se på at veipakkene droppes?

– Nei, men vi vil ha dialog med lokale beslutningstakere. Vi har øket det staten bidrar med i disse pakkene til 50 prosent, sier Solberg.

Ap vil skrote bompengeordningen

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Solberg må skrote hele bompengeordningen.

– Det finnes et bedre system. Det heter veiprising, sier Støre.

Han sier man da kan ta betalt etter blant annet kjørelengde slik at de som bruker veien betaler for bruken.

– Det er viktig at bilistene er med å finansiere, men staten må bidra med mer. Vi mener 70 prosent, sier Støre.

Han mener også at elbilister må betale mer.

– Stortinget har dessverre stemt ned veiprising. Det er en ansvarsfraskrivelse, sier Støre.

Han sier han har full forståelse for motstanden mot bompenger ettersom han mener den ikke rammer rettferdig.

– Erna Solberg, hva sier opprøret om deres kontakt med grasrota?

– Vi har god kontakt med grasrota. Det er en av grunnene til at våre lokalpolitikere har begynt å snakke om hvordan vi skal gjøre det med den neste pakken som kommer slik at belastningen ikke blir så stor, sier Solberg.

Fellesforbundets løsning

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier han har registrert at det blir murret mer og mer hos Fellesforbundets medlemmer rundt høye bompengeutgifter.

– I Bergen der jeg kommer fra ser vi at begeret er fullt. Folk vil ikke betale så mye i bompenger. Å betale 40 til 50 000 kroner i året ... det er sydenturen og ferien til en familie det, sier Eggum.

Han og Fellesforbundet er enige med Støre og mener det er på høy tid å innføre veiprising. De mener denne blant annet bør skille på at:

de med høyest inntekt betaler mer enn de med lave inntekter.

man betaler for faktisk kjørelengde.

prisingen skiller på hvor i landet du bor og når på døgnet du kjører.