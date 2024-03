USA hevder skisse for våpenhvile i Gaza er på plass

Det sier en høytstående amerikansk tjenesteperson lørdag, skriver Reuters og AFP.

Kilden uttaler at Israel «mer eller mindre» har akseptert avtalen om midlertidig våpenhvile. Det er nå opp til Hamas å gå med på å løslate gisler for at avtalen skal tre i kraft.

Tidligere lørdag meldte melder egyptiske sikkerhetskilder at partene skal ha blitt enige om varigheten av våpenhvilen og om utveksling av gisler og krigsfanger.

Planen er at det i løpet av disse seks ukene skal utarbeides en mer langvarig avtale, skriver CNN.

Problemet, sier den amerikanske kilden, er at Hamas ennå ikke ha gått med på å definere en «kategori av sårbare gisler». Det er ifølge avtalen denne gruppen som må løslates først, sier tjenestepersonen.

Gjennomføringen av avtalen krever også at israelske styrker trekker seg ut av nord-Gaza. Det er ventet at samtalene fortsetter søndag.

President Joe Biden har uttalt at han håper en våpenhvile vil være på plass innen ramadan, som starter 10. mars.

Hamas tok rundt 250 israelske og utenlandske statsborgere som gisler under terrorangrepet mot Israel 7. oktober. Det antas at de fortsatt har rundt 130 gisler, men at ikke alle er i live.

Samtidig er over 30.000 personer blitt drept i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Nesten 70.000 skal ha blitt såret.

Lørdag slapp USA nødhjelp med rundt 38.000 måltider over Gazastripen, etter at over 100 palestinere ble drept da de strømmet til en lastebil med nødhjelp torsdag.

Men flydroppene er ikke nok til å erstatte det enorme behovet for mat og nødhjelp, sier den samme tjenestepersonen lørdag.

– Ingen av disse - maritime korridorer, flydropp - er et alternativ til det grunnleggende behovet for å få hjelp gjennom så mange landoverganger som mulig.

Israel kritiseres for å hindre nødhjelpen i å slippe inn på Gazastripen. Verdens matvareprogram (WFP) måtte forrige uke stoppe all matlevering til Nord-Gaza. FN begrunnet dette med israelsk skuddveksling og «fullstendig kaos og vold på grunn av sammenbrudd av sivil orden».

Nødhjelpsorganisasjoner frykter en sultkatastrofe, og beskriver at folk er så utsultede og desperate at det lille av mat som kommer inn ikke kan deles ut på normalt vis.