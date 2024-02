Verdens matvareprogram (WFP) meldte i går at de har stanset all matlevering til allerede hardt rammede i Nord-Gaza.

FN henviser til israelsk skuddveksling samt «fullstendig kaos og vold på grunn av sammenbrudd av sivil orden» i området.

De livsviktige leveransene med mat og nødhjelp ble stanset første gang for tre uker siden, etter at en hjelpebil ble skutt på.

Opptak fra stedet, bekreftet av Al Jazeera, viser folk som flykter for å finne dekning etter at israelske styrker åpnet ild mot sultne palestinere som stod i matkø.

Vitner sa at en mann døde og mange andre ble såret i angrepene.

WFP har tidligere advart om hungersnød som påvirker 2,3 millioner mennesker på Gazastripen.

Dør av sult

Etter å ha stanset matleveransen for første gang tre uker siden, forsøkte WFP å gjenoppta leveransene denne uken, men sa at konvoier ble møtt av skuddveksling og mengder av sultne palestinere som stanset bilene for å få tak i mat.

WFP sier de har sett en desperasjon de aldri før har sett nord på Gazastripen de siste to dagene.

Fordrevne palestinere samles for å motta mat i Rafah på den sørlige Gazastripen 19. februar. Foto: AFP

– Mat og trygt drikkevann har blitt ekstremt vanskelig å få tak i, sykdommer sprer seg og resulterer i en oppblomstring av akutt feilernæring, sier WFP.

Før krigen, var det under en prosent som led av feilernæring, ifølge UNICEF.

– Folk dør allerede av sult-relaterte årsaker, sier WFP.

Palestinere bærer poser med mel de fikk fra en hjelpebil nær et israelsk sjekkpunkt 19. februar. Foto: Reuters

Ifølge tall fra FN, gjengitt av BBC, har antallet lastebiler med nødhjelp blitt halvert de siste to ukene.

Grunnen er at Israel ikke har kunnet sikre at bilene ikke blir skutt på.

– Situasjonen er helt uvirkelig

Nord-Gaza, inkluderte Gaza By, har vært mer eller mindre isolert siden israelske soldater gikk inn i området i oktober i fjor.

Fortsatt er det flere hundre tusen mennesker der, ifølge FN.

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver matsituasjonen nord på Gazastripa som «helt forferdelig». De forteller om sultne og desperate mennesker som trenger næring.

– Situasjonen er helt uvirkelig, sier Soad Abu Hussein, fembarnsmor og enke, ifølge kanadiske CBC.

Ayman Abu Awad sier han spiser ett måltid om dagen og sparer alt han kan til sine fire barn.

– Folk spiser hva enn de kan finne, inkludert dyremat og råttent brød, sier han.

En video publisert av Al Jazeera viser barn som desperat forsøker å samle opp sølt mel fra bakken.

Fordrevne palestinere samles for å motta mat i Rafah på den sørlige Gazastripen 19. februar. Foto: AFP

Frykt for hjelpearbeidere

Israel kontrollerer alle inngangspunktene til Gaza - og har bare åpnet en vei inn - til tross for økende internasjonalt press for å gi humanitær hjelp.

FN sier at tungvinte israelske prosedyrer har bremset kryssingen av lastebiler.

Samtidig har høyreorienterte israelske demonstranter blokkert lastebiler ved Kerem Shalom-innkjøringspunktet i det sørlige Gaza.

Når forsyninger kommer gjennom til Gaza, er ikke FN-ansatte og hjelpegrupper i stand til å hente dem ved overgangspunkter på grunn av «mangelen på sikkerhet og sammenbrudd av lov og orden», ifølge Eri Kaneko, en talsperson for OCHA.

Dette inkluderer Israels målrettede drap på Gaza-politisjefer som vokter lastebilkonvoier, ifølge FN.

Israel har ikke kommentert påstandene.

Dersom krigen fortsetter og tilstrekkelig nødhjelp ikke kommer på plass, vil Gazastripen oppleve hungersnød i løpet av de neste månedene. Det viser en FN-rapport.