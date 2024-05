Ekspert om «boikottbingo»: – Kan verke mot hensikta

Oppropet som bandet Hudkreft starta laud slik:

«Vi synes det er skuffende at Spellemann velger å starte sitt nye kapittel med PepsiCo som ny hovedsponsor. I 2018 kjøpte Pepsi det israelske selskapet Sodastream, et av BDS-bevegelsens mest sentrale boikottobjekter. De er også medeiere i et annet boikottobjekt på BDS sin liste, Sabra hummus. Vi håper at Spellemann revurderer valg av sponsor til neste år, og at vi kanskje kan bidra til det ved å si ifra som nominerte artister til årets pris.

Norsk musikkbransje kan ikke være en del av å legitimere selskaper som PepsiCo ved å la dem låne dem deres gode omdømme. Om du er enig, og ønsker å være med på å si ifra tydelig til Spellemann om dette, svar på denne meldingen med navn og e-post. Legg også gjerne til andre du kjenner som er nominerte (vi kjenner ikke så mange).»