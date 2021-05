– Vi har hatt en eventyrlig vekst i norsk økonomi, så vi har blitt godt vant i Norge. Men nå tyder alle fremskrivinger på at tiden framover vil bli tøffere. Nå er det absolutt på tide å stramme inn, sier Sondre Hansmark til NRK.

Unge Venstre-lederen har forståelse for at oljepenger må brukes for å få Norge ut av koronakrisa.

Også når regjeringen for andre året på rad bruker mer penger enn den såkalte handlingsregelen tilsier.

Politikerne skal nemlig ikke bruke mer enn 3 prosent av pengene i oljefondet hvert år. I år skal regjeringen bruke 3,7 prosent.

Det kom fram da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett tidligere på tirsdag.

Samtidig er Hansmark bekymret for at den generasjonen med politikere som i dag er folkevalgte, ikke kommer til å klare å skru av kranene når krisa er over – både de som er i opposisjon, og de som er i regjering.

– Handler om generasjonsrettferdighet

– Jeg har enda til gode å se at man gjør det. Og jeg forstår at det er vanskelig. For det er ikke den mest sexy valgkampsaken, fornuftig pengebruk. Men jeg tror at det blir helt nødvendig, sier han, og legger til:

– Disse kuttene vil tvinge seg fram på et tidspunkt. Spørsmålet er om vi må vente helt til neste generasjon kommer på Stortinget, om det er de som må ta de upopulære kuttene, sier Hansmark.

Han får støtte av KrfU-leder Edel-Marie Haukland. Hun er stort sett fornøyd med det reviderte budsjettet regjeringen la fram på tirsdag.

Men også Haukland mener dagens politikere ikke er realistiske i pengebruken:

– Det handler om generasjonsrettferdighet. At vi ikke skal bruke opp pengesekken mens vi har den nå, men vi skal forvalte den best mulig for neste generasjon, sier Haukland til NRK.

Forklaringen på den høye oljepengebruken er koronakrisen.

Regjeringen legger opp til å bruke 94 milliarder på økonomiske krisetiltak i år. Det kommer på toppen av de 135 milliardene som ble brukt i fjor.

FpU reagerer kraftig

Formann i FpU, Andreas Brännström, sier han reagerer kraftig på at oljepengebruken skal øke ytterligere i år.

Brännström mener Oljefondet ikke skal brukes på byråkrati eller på drift av staten.

Andreas Brännström er leder i Fpu. Foto: Lars-Thomas Nordby / NRK

– Det er dagens unge som vil betale for pengefesten til politikerne som pågår nå. Hvis man bruker for mye penger nå, så vil velferdssamfunnet ikke være bærekraftig i fremtiden, og kommende generasjoner vil miste det velferdssamfunnet dagens eldre har nytt godt av.

Nå er pengefesten over, mener Brännström. Han sier politikerne må ta mer ansvar, og gjøre tøffere prioriteringer.

– Er det noe du synes dagens eldre har i mente når de utformer dagens politikk?

– Jeg tror det er noe de må tenke mer på.

Tross kraftige reaksjoner på regjeringens oljepengebruk fra FpU – moderpartiet åpner for å bruke ytterligere oljemilliarder.

– Jeg ser ikke bort fra at det er behov for å bruke mer nå, nettopp fordi vi står i en så veldig usikker situasjon, sier Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi til NRK.

Han viser til at regjeringens vekstutsikter for økonomien er nedjustert sammenlignet med i fjor høst.

AUF mener unge ikke er prioritert

– Det bekrefter at situasjonen er høyst usikker, og at det er fortsatt behov for økonomiske tiltak for å hjelpe både bedrifter og ansatte gjennom neste fase av pandemien.

– Fordelen vår er at vi har et solid oljefond, og at vi har muligheten til å bruke penger når det er behov for å hjelpe bedriftene gjennom en kritisk fase.

Regjeringen har ikke flertall for sitt budsjett og skal derfor ut i forhandlinger med Frp før sommeren.

AUF-leder Astrid Hoem. Foto: Sandra Tenud / AUF

Både leder Torleik Svelle i Senterungdommen, og AUF-leder Astrid Hoem mener deres egne partiledere hadde prioritert ungdom mer i sine budsjetter.

– Det er riktig å bruke penger i krisetid, men da må man bruke pengene riktig. Vi som er unge i dag får den største regninga for koronakrisen. Og da forundrer det meg veldig, med 90 milliarder ekstra, at man ikke prioriterer unge i det budsjettet, sier Hoem til NRK.

Det var Solberg-regjeringen som i 2017 senket handlingsregelen fra 4 til 3 prosent. Men Hoem mener regjeringen i åtte år har brukt for mye oljepenger.

– Hva er konsekvensen av det?

– Det er at det er mindre penger til fremtidige generasjoner, sier Hoem.