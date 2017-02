Regjeringen foreslår å nedjustere handlingsregelen

Handlingsregelen bestemmer hvor stor del av oljefondet vi kan bruke hvert år. Regelen, som ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2001, har siden vært behandlet som en hellig ku i norsk økonomisk politikk.

Nå foreslår regjeringen at Stortinget vedtar å senke handlingsregelen fra fire til tre prosent. De vil også øke aksjeandelen fra 60 prosent til 70 prosent.

– Fremover kan vi ikke forvente at fondet vokser like raskt som det har gjort, blant annet på grunn av mindre inntekter, sier statsminister Erna Solberg.

Hun sier at Norge har et stort oljefond fordi vi har vært heldige og dyktige i forvaltningen av.

– Alle prinsippene rundt handlingsregelen ligger fast til tross for reduksjonen, sier Jensen.

Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen. Denne er igjen anslått til fire prosent av fondets kapital.

Les også: Enda lavere oljeinvesteringer enn varslet

Senker forventningen til avkastning

Basert på utviklingen i verdensøkonomien har regjeringen senket forventningen til hvor mye avkastningen av oljefondet vil gi. Justeringen går fra fire prosent forventet avkastning, til tre prosent.

Samtidig mener regjeringen at en økning av aksjeandelen vil bidra til målet om at fondet skal ha størst mulig kjøpekraft.

– Vi har vurdert at en avkastning på tre prosent er mer sannsynlig. Nå tilpasser vi kartet etter terrenget. Dette er anslag, og avkastningen kan bli både høyere og lavere i det enkelte år, sier finansminister Siv Jensen.

- En avsporing

Finanspolitisk talsperson Snorre Valen i SV mener det er fornuftig å senke forventningene til avkastning.

– De har jo selv vist at det er vanskelig å holde seg i skinnet når det gjelder bruk av oljepenger. Samtidig er dette en avsporing, siden regjeringen med sin eksplosive pengebruk allerede har spist opp mye av det økonomiske handlingsrommet, skriver Valen i en e-post.

Han kommer også med et stikk til finansminister Siv Jensen:

– Det må gjøre litt vondt i Frp-sjela når partiet som var mot handlingsregelen, nå er de som innskrenker den. Så seint som i forrige stortingsperiode tok Siv Jensen selv tok til orde for å skrote handlingsregelen.

– Overmoden beslutning

– Dette var etterlengtet, denne beslutningen var overmoden, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank til NRK.

Sjeføkonomen påpeker at det i lengre tid har vært klart at en avkastning på fire prosent ikke lenger er realistisk.

– Alle har visst det, og nå blir omsider handlingsregelen nedjustert. Dette er gledelig, og viser at politikerne nå tar handlingsregelens intensjon på alvor.

Selv om flere har kritisert regjeringen for heftig bruk av oljepenger de siste årene, har budsjettene likevel holdt seg langt under fireprosentregelen. De har faktisk ligget under 3 prosent oljepengebruk. Dermed trenger ikke politikerne å kutte nå, som følge av denne endringen.

– Så det er ingen krise, det er ikke slutt på velferden i Norge med dette. Men det blir ikke samme veksten i oljepengebruken som tidligere, det er slutt, sier Andreassen.

Lang debatt

Det har altså lenge pågått en debatt om hvorvidt handlingsregelen bør endres.

I fjor sommer tok regjeringens støttepartier KrF og Venstre til orde for å endre handlingsregelen. Sist uke meldte Klassekampen at Arbeiderpartiet vurderer å nedjustere handlingsregelen fra 4 til 3 prosent av oljefondets verdi. Nå ligger det altså an til at Høyre/Frp-regjeringen kommer dem i forkjøpet.