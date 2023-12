Ungarn har blokkert EUs milliardpakke til Ukraina

Ungarn har lagt ned veto mot EUs pakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Landet hindrer også EUs budsjettvedtak.

Ungarns statsminister Viktor Orban opplyste dette på X natt til fredag.

Pakken til Ukraina er en del av EUs langtidsbudsjett.

– Veto mot ekstra penger til Ukraina. Veto mot EUs langtidsbudsjett, skriver Orban.

Orban opplyser videre at landet kommer tilbake til saken neste år etter «behørige forberedelser».

Samtalene fortsetter «tidlig neste år», opplyser EU-president Charles Michel.

Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, møtte pressen etter toppmøtet mellom de europeiske lederne. Foto: JOHN THYS / AFP

Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier til NRK fredag morgen at han er «svært bekymret for Ungarns oppførsel».

– Dette bekymrer meg sterkt, for det er utrolig viktig at Ukraina får støtte nå fra oss andre.

– Vi gav en betydelig støttepakke her på onsdag da president Zelenskyj var her.

Men det kom ikke bare dårlige nyheter på toppmøtet i Brussels, seier Barth Eide videre.

– Det som er veldig bra er at EU klarte å samle seg om å utstede en invitasjon til langsiktige medlemskapsforhandlinger til Ukraina og Moldova.

Espen Barth Eide sier medlemskapsforhandlingene som EU har vedtatt å starte er «en overraskende god nyhet». Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Startet medlemsforhandlinger torsdag

Torsdag kunngjorde president for Det europeiske råd, Charles Michel på X, at EU hadde åpnet medlemsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

– Dette er en seier for Ukraina og hele Europa, svarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Beslutningen om å åpne forhandlinger om medlemskap i EU for Ukraina og Moldova skjedde under et toppmøte mellom europeiske ledere i Det europeiske råd.

Michel sa samtidig at Georgia har fått status som kandidatland.

Viktor Orban, Ungarns statsminister, forlot toppmøtet da beslutningen om Ukraina-forhandlinger ble tatt.

– EU-medlemskap for Ukraina er en dårlig avgjørelse. Ungarn vil ikke ta del i denne dårlige avgjørelsen, skriver han på Facebook etter møtet.

I en video på Facebook-innlegget sier Orban at de andre 26 lederne var fast bestemt på at beslutningen måtte tas.

– Derfor valgte Ungarn å gå sin egen vei, sier han i videoen.

I et intervju med ungarsk statlig radio fredag sier Orban at landet fortsatt kan stanse Ukrainas medlemsprosess hvis det blir nødvendig senere, ifølge Reuters.

Orban er den eneste av de 27 statslederne i Det europeiske råd som blankt har avvist ukrainsk EU-medlemskap de siste ukene. Foto: Omar Havana / AP

Fakta om Viktor Orban Ekspander/minimer faktaboks Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Leder for og grunnlegger av det konservative partiet Fidesz siden 1988.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015, dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet.

Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem.

– Orban var ikke til stede

Detaljene rundt beslutningen om medlemskapssamtaler er foreløpig uklare.

– Det er mulig å få et vedtak selv om ikke alle land er til stede, sier en kilde som var til stede da vedtaket ble gjort til NRK.

– Vanligvis vil man da gi et annet land myndighet til å stemme på vegne av den som er borte, men det er ikke obligatorisk.

Irlands statsminister, Leo Varadkar, bekrefter ifølge Reuters at Orban ikke var til stede da EU-lederne skulle stemme over forslaget.

– Orban valgte å ikke bruke vetoretten sin. Han ga heller ikke bort stemmen sin til et annet land, sier Varadkar.

Irlands statsminister, Leo Varadkar. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Støre: – En historisk dag

Ifølge flere diplomatkilder skal det ha vært Tysklands forbundskansler, Olaf Scholtz, som foreslo at Orban forlot møtet da Ukraina-beslutningen skulle tas, skriver Reuters.

Presidenten for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, skrev på X at torsdagens avgjørelse var en strategisk beslutning, og en dag som vil gå inn i historiebøkene.

– Jeg er stolt over at vi har etterkommet lovnadene våre og er glad på våre partneres vegne, skriver hun.

Flere statsledere har gratulert Ukraina etter at beslutningen om medlemsforhandlinger ble kjent. Blant dem er statsminister Jonas Gahr Støre.

– Dette er en historisk dag for Ukraina og EU, skrev han på X.