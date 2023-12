På markedet i byen Berehove vest i Ukraina er det godt med kunder som handler frukt og grønnsaker.

De fleste snakker ungarsk, i denne byen er det et klart flertall som tilhører den ungarske minoriteten i Ukraina.

VIL TIL NABOEN: Denne kvinnen på markedet i Berehove selger sine egne grønnsaker, og synes hun får for lite igjen for det. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Også blant disse ønsker de fleste at Ukraina skal starte forhandlinger med EU om medlemskap.

Men en kvinne som selger sine egne konserverte grønnsaker på glass, har en annen mening.

Hun sier til NRK at dette området som ligger 8 kilometer fra grensa mot Ungarn godt kan bli en del av nabolandet.

– Det ville vært bra. Kanskje livet ville blitt bedre. Vi kjemper for å få noen ekstra mynter til pensjonen. Det er vanskelig å betale for gass og strøm og alle andre regninger, sier kvinnen, som ikke vil oppgi sitt navn.

En omstridt språklov

I denne byen møter vi også en skoleklasse som er på en liten utflukt. Praten går livlig, også her er språket ungarsk. Men noen sier at de snakker ukrainsk også.

BRUKER UNGARSK: En skoleklasse i Ukraina der bare noen få elever snakker ukrainsk godt. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Men ikke alle i denne klassen kan det. I den ungarske klassen er det bare to som snakker ukrainsk bra, sier en av elevene.

STØRRE RETTIGHETER: Lærer Ildiko Kampo er fornøyd med en ny lovendring som tillater at mesteparten av undervisningen kan foregå på et EU-språk som ungarsk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Det aller meste av undervisningen her foregår på ungarsk.

En lov har tidligere krevd at 70 prosent av undervisningen fra og med femte klasse skal være på ukrainsk.

Men etter press fra EU ble den endret sist uke, slik at mesteparten av undervisningen nå kan være på et EU-språk.

Læreren er fornøyd.

– Barna trenger ikke flere eller færre timer. Det er akseptabelt for dem, den som vil lære ukrainsk, den vil lære det, sier lærer Ildiko Kampo.

Politisk drama

Den ungarske statsministeren Viktor Orban har kastet seg inn i språkdebatten i Ukraina. Han hevder at den ungarske minoriteten blir diskriminert, og sa i går nok en gang nei til å sette i gang EU-forhandlinger.

EN SOM SIER NEI: Ungarns statsminister Viktor Orban sa nei til medlemskapsforhandlinger for Ukraina under en tale i parlamentet i går. Foto: Reuters

– Å sette fart i Ukrainas medlemskapsprosess er ikke i Ungarns eller EU's interesse, sa Orban i parlamentet i Budapest.

En stemme mot er nok til å blokkere saken på EU-toppmøtet som pågår i dag og i morgen.

I går kveld åpnet EU for at Ungarn kan få tilgang til 10 milliarder euro.

Pengene har vært holdt tilbake fordi EU har vært misfornøyd med utviklingen i rettssystemet i landet.

Orban har også gått mot å bevilge 50 milliarder euro i en hjelpepakke til Ukraina.

– Vi er tolerante

Utenfor bystyret i Berehove henger det ungarske flagget ved siden av det ukrainske.

DE FLESTE VIL BLI MEDLEM: Det ungarske flagget henger ved siden av det ukrainske utenfor bystyrebygningen i Berehove. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Dette flagget henger der fordi vi er tolerante, sier Vitalii Antipov, en av de folkevalgte til NRK.

FOLKEVALGT: Flertallet vil til EU, men de to politiske partiene som representerer den ungarske minoriteten er splittet, sier Vitalii Antipov. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han forteller at det er uenighet blant de to partiene som representerer den ungarske minoriteten.

I går erklærte et av disse støtte til at Ukraina bør bli med i EU. Hos det andre var det ingen slik erklæring.

– Dermed er konklusjonen at mellom dem er det en stor splittelse, sier den folkevalgte.

– Ber Orban si ja

Ledere for den ungarske minoriteten i Ukraina ber Ungarns statsminister Viktor Orban si ja til EU-forslaget om å åpne medlemskapsforhandlinger.

TOSPRÅKLIG: Butikkskilt i Berehove står ofte på både ungarsk og ukrainsk. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi, representantene for det ungarske samfunnet i Transkarpatia, skriver til deg med stort håp og ber om at du støtter beslutningen om å åpne forhandlinger om Ukrainas medlemskap i EU, heter det i et brev til Orban, gjengitt i avisa European Pravda.

Minoritetslederne mener at den nye loven som ble vedtatt i det ukrainske parlamentet sist uke, i stor grad imøtekommer interessene til nasjonale minoriteter.

Transkarpatia ligger sørvest i Ukraina, med grense til Slovakia, Ungarn og Romania, og har om lag 800.000 innbyggere, mange av dem etniske ungarere.