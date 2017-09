UNE: Ambassaden meldte at dommen var falsk

Leila Bayat skal tirsdag ha blitt pisket 80 ganger i Iran etter at hun for flere år siden ble dømt for å ha drukket alkohol, melder TV2.

UNE sier at de så langt er det de har sett i saken video og bilder, som de fått via media. Så langt har UNE ikke fått noen slik informasjon eller dokumentasjon direkte, hverken fra advokaten eller fra andre.

-Vi prøver å få klarhet i hva som har skjedd henne og hvorfor. Vi trenger da noe mer enn det vi hittil har fått indirekte gjennom media, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen til NRK.

Han er leder for den UNE-seksjonen som behandler asylsaker fra Iran.

Fikk informasjon fra ambassaden

Bayat ble kastet ut av Norge i mars i år, blant annet fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente at det var trygt å sende henne tilbake.

Leila Bayat har bodd i Steinkjer i Nord-Trøndelag de siste årene, frem til hun ble kastet ut i mars i år. Bildet er fra et intervju i 2009. Foto: Tariq Alisubh / 2009

Hun hadde da fortalt om dommen på 80 piskeslag, men ble ikke trodd.

– Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, sier Andersen i UNE.

Han sier at de nå er i løpende kontakt med den norske ambassaden i Teheran.

– Vi trenger å vite mer om hva som har skjedd og hvorfor, og ambassaden bistår oss i dette, sier han.

Lars Erik Andersen legger til at UNE ikke står fritt til å snakke om saken.

– Hun har fritatt oss for taushetsplikt overfor en navngitt journalist, men ikke overfor andre journalister enn denne ene, sier Andersen.