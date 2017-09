Advokat om piskeslag: – Får en ganske uvel følelse, for å si det forsiktig

Leila Bayat (36) ble for noen år siden dømt til 80 piskeslag i Iran for å ha drukket alkohol, men rømte til Norge i 2009. Hun ble kastet ut i mars i år, fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde levert falske rettsdokumenter da hun søkte om asyl, og fordi de mente det var trygt å sende henne tilbake, ifølge avisa Utrop.

I går meldte TV 2 at hun ble pisket tirsdag denne uka. Videobildene kanalen har brukt, og som NRK nå gjengir, viser angivelig en rygg merket av flere piskeslag.

Leila Bayat etter angivelig pisking i Iran. Foto: privat

– I løpet av dagen eller morgendagen vil det bli innsendt et prosessvarsel til UNE hvor vi ber UNE revurdere de opprinnelige asylvedtakene, sier advokat Preven Kløvfjell. Foto: Advokatene Tveter og Kløvfjell

– Vi har over tid vært bekymret for at dette var noe som kom til å skje, sier advokat Preven Kløvfjell til NRK.

– Man får en ganske uvel følelse, for å si det forsiktig.

Vil gjøre vedtak ugyldige

Advokaten kommer nå til å ta kontakt med UNE.

– I løpet av dagen eller morgendagen vil det bli innsendt et prosessvarsel til UNE hvor vi ber UNE revurdere de opprinnelige asylvedtakene. Dersom UNE ikke omgjør tidligere asylvedtak vil vi gå til domstolene for å få konstatert vedtakene ugyldige. Samtidig vil vi be domstolene konstatere menneskerettighetsbrudd, forklarer Kløvfjell.

Han mener saken er et leit eksempel på norsk praksis i slike saker:

– Jeg synes saken dessverre kan være et eksempel på at man ikke tar nødvendige forsiktighetshensyn i denne type saker, og at man snarere tvert imot snur bevisbyrden i slike saker.

UNE sier i en kommentar til NRK at de foreløpig ikke ønsker å uttale seg om saken, utover at de innhenter informasjon fra blant andre den norske ambassaden i Iran.

– Norges stenge asylpolitikk og utkastelsesiver har ført til at norske myndigheter har brutt menneskerettighetene, sier John Peder Egenæs i Amnesty. Foto: Amnesty

– Brudd på menneskerettighetene

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International reagerer kraftig på at utsendelsen av Bayat har ført til at hun ble pisket:

– Norges stenge asylpolitikk og utkastelsesiver har ført til at norske myndigheter har brutt menneskerettighetene. En kvinne her blitt torturert i Iran fordi myndighetene på død og liv måtte kaste henne ut av landet, sier generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs.

Han mener det som skjedde i Iran må være et varsko.

– Piskingen av småbarnsmoren som ble nektet opphold i Norge må føre til alvorlig ettertanke hos norske utlendingsmyndigheter. Hvor mange av deres vurderinger har vært og kommer til å bli like gale, spør Egenæs.