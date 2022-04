Uenig i svartmaling av kvinners gründermulighet: – Positiv opplevelse

Kvinner står bak én av fem aksjeselskaper som startes, ifølge SSB.

Den lave kvinneandelen har vakt debatt de siste årene.

Hva skjer når kvinnelige gründere går til investorer og ber om penger? De får en liten bit av pengebingen i forhold til menn, viser flere undersøkelser som blir omtalt i media.

Matgründer Vilde Tellnes vil gjerne få opp kvinneandelen, og advarer om at inntrykket som skapes i verste fall kan ta motet fra kvinner med forretningsideer.

– Det som gjerne har skjedd, er at vi har skremt kvinner bort. «Det er ikke vits å prøve en gang, de får ikke kapital uansett», sier hun til NRK, og fortsetter.

– Jeg tror det heller er bedre at vi får mer kunnskap og erfaringsdeling, og gjerne trekker fram kvinnelige rollemodeller, som har fått det til.

Hentet inn 8 millioner

Selv har Tellnes opplevd berg-og-dal-banen i jakten på finansiering for å satse på egen ide: Matbokser med sunn mat i automater på trafikkerte steder.

– Det er høye topper og dype daler. Motstand er bare en del av hverdagen som gründer, sier hun.

Innen året er omme skal hun åpne 60 nye matautomater. Men utvidelsen koster. Tellnes måtte få investorer til å tro at forretningsideen Healthy Eats er lønnsom.

– Vi har hatt en veldig positiv opplevelse med kapitalinnhenting, sier hun.

Rett før påske var finansieringen på 8 millioner kroner på plass. Denne uken åpnet hun en ny automat på Oslo S, mens nysgjerrige flokket rundt.

Vilde Tellnes viser besøkende hvordan maten kan hentes ut fra den ferske automaten på Oslo sentralbanestasjon. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

Tellnes mener prosessen med å få investorer på laget må ufarliggjøres.

– Da jeg ba om råd, fikk jeg penger, og da jeg ba om penger, fikk jeg råd. Jeg så at det investorene brydde seg om, var innhold og resultater, og ikke kjønn. Så det vil jeg at andre skal være bevisste på også. Og gjerne tenke stort fra start, men starte litt smått, sier hun.

Vilde Tellnes har fått investorer som Trond Riiber Knudsen og Jan Børge Sagmo med på satsingen på sunne produkter i farta. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

– Skjedd mye

– Det har skjedd mye med oppstartskulturen i Norge i løpet av veldig kort tid, sier Innovasjon Norge-direktør Håkon Haugli.

Under korona er det blitt startet opp flere bedrifter, ifølge SSB, selv om næringslivet ellers har ligget i brakk. Ifølge Haugli sitter også pengene løsere enn for noen år siden.

– Det er til gagn for både menn og kvinner. Så er det hyggelig å høre at Tellnes opplever det slik. Det er sikkert andre som opplever det annerledes, men vårt inntrykk er også at det er lettere å hente kapital, sier han.

Haugli mener det er altfor få som starter egen bedrift, og vil ha opp kvinneandelen. Hva som skjer når investorer i næringslivet blir kontaktet, skulle han gjerne visst mer om.

– Der tror jeg vi har for svak forskning og et for svakt kunnskapsgrunnlag for å vite hvordan dette er i dag. Det vi ser er at en del investormiljøer jobber veldig systematisk med å få bedrifter startet av kvinner inn i sine miljøer, sier han.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge skulle gjerne sett nyere forskning på kvinnelige gründeres tilgang på penger. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

Økning i tallene til Innovasjon Norge

Innovasjon Norges egne tall viser at andelen kvinner som får tilskudd var 33,6 prosent i 2021, opp fra 27 prosent i 2020. Andelen av pengepotten som gikk til kvinner var 30 prosent, mot 24 prosent året før.

– Vi har slik sett en indikasjon på at det er flere kvinner som etablerer bedrift, men enda viktigere: Som får den bedriften til å vokse over tid.

Tallene har variert over tid, og inkluderer en stort omfang av kvinnerettede bedrifter. Det holder for eksempel at bedriften har minst 30 prosent kvinner på leder- eller styreledernivå, eller at bedriften bidrar til at kvinner deltar i næringslivet.