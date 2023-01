Tyrkia er svært misfornøyd med at den høyreradikal politikeren Rasmus Paludan fikk tillatelse til å holde en markering utenfor Tyrkias ambassade.

Det var ventet at han ville prøve å brenne en koran – noe han også har gjort ved tidligere anledninger.

Foto: Joakim Registad / NRK

Politiet var på plass ved ambassaden i Diplomatstaden med store ressurser. Det var få motdemonstranter til stede.

Etter å ha holdt et innlegg brente Paludan en koran.

Rasmus Paludan sa under demonstrasjonen at han er «mot vold» og er kritisk til å bli kalt «høyreekstremist».

– Det er ikke spesielt høyreekstremistisk å mene at man må følge den danske og svenske grunnloven.

Hevder det kan gi konsekvenser

Den tyrkiske journalisten Ragıp Soylu hevder på Twitter at handlingen til Paludan kan få konsekvenser for Sveriges NATO-søknad.

Ibrahim Kalin, talsperson for Tyrkias president, sa til statskanalen i Tyrkia:

– Angrep på hellige verdier er moderne barbari. Å tillate denne handlingen er å fremme islamofobi.

Flere demonstasjoner

Det er også ventet 500–600 deltagere til en separat demonstrasjon i Stockholm for å protestere mot Sveriges Nato-søknad og vise støtte til kurderne.

I tillegg har en gruppe tyrkiskvennlige demonstranter, Union of European Turkish Democrats, fått tillatelse til å samles utenfor ambassaden.

Den andre provokasjonen på en uke

Det avlyste statsbesøket ville blitt det første møtet mellom Sverige og Tyrkia på ministernivå etter forrige ukes diplomatiske krise.

Den oppsto da en dukke som forestiller Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble hengt opp utenfor rådhuset i Stockholm.

Foto: TWITTER @REALROJKOM / Reuters

Hendelsen førte til at Tyrkia avlyste riksdagsleder Andreas Norléns planlagte besøk i den tyrkiske nasjonalforsamlingen.

– På det nåværende tidspunkt har Pål Jonsons besøk til Tyrkia 27. januar mistet sin betydning, så vi har avlyst besøket, sier Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar. Årsaken skal være Rasmus Paludans planlagte protest i Stockholm lørdag.

Foto: Annika Byrde / NTB

Jonson skulle etter planen besøke den tyrkiske hovedstaden førstkommende fredag etter å ha blitt invitert av nettopp Akar.

Vil fortsette dialogen

På Twitter skriver Jonson at han snakket med Akar på fredagens møte i Tyskland om militær støtte til Ukraina.

– Vi kom da fram til at vi flytter møtet i Ankara til et senere tidspunkt, skriver Jonson. Han understreker at forholdet til Tyrkia er viktig for Sverige.

– Vi ser fram til å fortsette dialogen om våre felles sikkerhets- og forsvarsrelaterte spørsmål ved en senere anledning.