– Vi må sette foten ned og vise at det er frihetsverdiene som gjelder i Norge, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Stortingspolitikeren mener Norge bør gjøre som Nederland, som har nektet to tyrkiske ministre å drive valgkamp i landet. Det har ført til en diplomatisk krise mellom de to landene.

– Vi bør se dette i et større perspektiv enn å bruke argumentet om ytringsfrihet. Vi må huske at president Recep Tayyip Erdogan ønsker å avvikle ytringsfriheten. Han har faktisk allerede gjort det, sier Tybring-Gjedde.

Tyrkisk valgkamp i Drammen

Det har vakt sterke reaksjoner at en tyrkisk politiker mandag reiste til Drammen for å drive valgkamp. Tyrkia har også sendt representanter for myndighetene til en rekke andre europeiske land for å drive valgkamp for tyrkere bosatt i utlandet.

Tybring-Gjedde frykter slik valgkampvirksomhet kan føre til opptøyer og ramme det norske demokratiet.

– Landene selv må sette grenser. Det har fire europeiske land gjort. All ære til dem. Jeg håper også at resten av Europa og den vestlige kulturkrets forstår alvoret nå. Vi kan ikke bruke ytringsfriheten som et argument for å avvikle ytringsfriheten, sier han.

– Høy terskel

Utenriksminister Børge Brende (H) har tidligere sagt at Norge har en høy terskel for å nekte folk innreise.

– Hvis det er slik at den tyrkiske ambassadøren melder fra om at en tyrkisk statsråd er interessert i å komme til Norge, skal vi håndtere det på en ordentlig måte. Vi har ytringsfrihet, men det innebærer også at de må finne seg i at vi tar opp de spørsmålene vi er veldig bekymret for, for eksempel pressefriheten i Tyrkia, sa utenriksministeren til NTB.

Heller ikke Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenrikskomiteen på Stortinget, tror et innreiseforbud mot tyrkiske politikere er lurt.

– Norske politikere driver valgkamp blant nordmenn i Spania. Jeg vil protestere mot mye av utviklingen i Tyrkia, men vi protesterer ikke mest effektivt mot den ved å hindre dem i å bruke ytringsfriheten i Norge, sa hun til NRK tidligere i uken.