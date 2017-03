Erdogan-tilhenger takker Norge

Rundt 30 personer møtte opp for å høre Cuma Icten i Drammen sentrum moské mandag. Valgmøtet ble holdt bak lukkede dører, og Icten snakket med journalister i forkant av møtet.

Icten, som har representert president Recep Tayyip Erdogans parti AKP i den tyrkiske nasjonalforsamlingen, legger ikke skjul på sin lojalitet til presidenten.

Drammen sentrum moské fikk mandag besøk av tidligere parlamentsmedlem Cuma Icten fra Tyrkia. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Gruppen som arrangerer møtet han holdt i Drammen, UETD, knyttes også til partiet.

Likevel avviser Icten at han er i Norge for å drive valgkamp for AKP i forkant av folkeavstemningen for å gi presidenten mer makt.

– Jeg er her for å øke valgdeltakelsen blant tyrkere. I Tyrkia er den 87 prosent, i Norge er den 37 prosent. Temaet er ikke Erdogan eller for eller imot ham, sa Icten via en tolk.

– Jeg er en av grunnleggerne i AKP og er fortsatt engasjert i partiet, og vi er veldig glade i president Erdogan, sa han videre.

Spent situasjon

Valgmøtet i Drammen sentrum moské skjer samtidig med at tyrkiske regjeringsmedlemmer er blitt nektet å drive valgkamp i flere europeiske land.

Cuma Icten snakket med pressen i Drammen sentrum moské via en tolk. Selve valgmøtet ble holdt bak lukkede dører. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sendt flere statsråder til valgmøter i Europa, i håp om å få støtte under folkeavstemningen i april fra tyrkiske EU-borgere som har stemmerett i Tyrkia.

De siste dagene har forholdet mellom Tyrkia og Nederland vært svært spent etter at to tyrkiske ministere ble nektet å drive valgkamp i Nederland.

– Skeptisk til partiet

Fremskrittspartiets Jon Helgheim synes det er greit at det holdes valgkampmøter i Drammen, men sier han håper tyrkere i byen tar avstand fra Erdogans parti AKP.

Frp-politiker Jon Helgheim. Foto: Nora Brønseth / NRK

– For meg er ytringsfriheten noe som står veldig høyt. Prinsipielt mener jeg at vi må akseptere at det kommer utenlandske politikere i forskjellig ærend til Norge, også det å drive valgkamp, sier Helgheim til NRK før han legger til:

– Jeg er mye mer bekymret og skeptisk til partiet han representerer og den politikken de står for. Sånn sett så håper jeg jo absolutt at det tyrkiske miljøet i Drammen kan stå opp og si «nei takk, vi tar avstand fra den politikken som Erdogan driver i Tyrkia».

UD: Politi og lokale myndigheter bestemmer

Utenriksdepartementet opplyser at de ikke er kjent med at tyrkiske regjeringsmedlemmer planlegger besøk i Norge.

– Vi er gjennom media gjort kjent med at en tyrkisk parlamentariker vil besøke Norge. Det er opp til lokale myndigheter og politi å ta stilling til denne typen arrangementer, skriver pressetalsperson Kristin Enstad.

Spent mellom landene

Cuma Icten avviser at han er i Norge for å drive valgkamp for AKP. Her ankommer han Drammen sentrum moské. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Folkeavstemningen 16. april kan gi mer makt til president Erdogan, ettersom endringer innebærer at han blant annet kan bli sittende ytterligere i to femårs perioder.

Erdogan har reagert kraftig på behandlingen av sine ministre som har blitt nektet å holde valgkampmøter og kaller nederlenderne nazister og fascister.

Tyskland, Østerrike og Sveits har også avlyst lignende valgkampmøter.