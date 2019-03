Merkel støtter skolestreikene – Solberg ber elevene bli på skolen

Hver fredag tar titusenvis av elever til gatene verden over, midt i skoletida, for å protestere mot politikernes manglende vilje til å gjøre nok for klimaet.

I dag er det global skolestreik. Bevegelsen «Fridays for Future» har registrert at det blir 2052 skolestreiker i 123 land.

Her er en oversikt over alle stedene det skal streikes.

STOCKHOLM: Blant stedene det streikes i dag er Stockholm. Her er også Greta Thunberg (16), den svenske jenta som satte i gang ungdomsbevegelsen "Fridays for future". Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Planlegger storstreik i Norge

Om en uke, 22. mars er det planlagt nasjonal skolestreik i Norge.

Til nå er det registrert 42 streiker, i alle landets fylker. Det er Natur og Ungdom og Grønn Ungdom, samt engasjerte enkeltpersoner som arrangerer streikene, og de forventer å bli 10.000 streikende nasjonalt og 5000 i Oslo.

Torsdag denne uken var det dessuten storstreik Bergen med tusenvis av ungdommer.

«For hva er vitsen med en utdanning når politikerne lar jorda gå til helvete? De voksne ødelegger fremtida vår – nå er tida for protest!» står det på facebooksiden som maner ungdommen til å slutte opp om streiken.

Natur og Ungdom har en liste med steder som planlegger skolestreiker foran rådhus og på andre sentrale steder, og den blir stadig lengre. (Se faktaboks!)

Vi er en liten del av en global bevegelse. Hver uke tar titusenvis av elever til gatene, midt i skoletida. 15. mars er... Publisert av Skolestreik for Klima - Norge Onsdag 6. mars 2019

– Vi får enormt mange henvendelser fra ungdommer som lurer på hvordan de kan gjennomføre en skolestreik. Det er rett og slett en utfordring å få med seg alle streikene, sier Andreas Randøy i Natur og Ungdom.

En rekke organisasjoner har meldt sin støtte til streikene: Fagforbundet, Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender, Nobels Fredssenter, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Nobelsenteret, Besteforeldrenes Klimaaksjon, og Regnskogfondet. Også Utdanningsforbundet roser elevenes klimaengasjement.

Støtte fra Merkel men ikke fra Solberg

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier hun støtter skoleelevene.

– Jeg synes det er et veldig godt initiativ, sa Merkel, uten å referere til det faktum at elevene skulker, rapporterer BBC.

Merkel gir dermed helt andre signaler enn flere myndighetspersoner i skolen i Tyskland. De har både kritisert elevene og truet med å utvise dem fra skolen.

Foran rådhuset i Cologne vest i Tyskland streiket skoleungdom fredag 14. desember i fjor. Forbundskansler Angela Merkel har i ettertid sagt at hun støtter initiativet fra landets klimabevisste elever. Foto: Federico Gambarini / AFP

Merkel sier hun forstår at de er frustrerte over at det tar så lang tid å avvikle kull-industrien. Likevel ber hun om forståelse for at det er utfordrende og tar tid.

Fra den norske statsministeren er ikke støtten like tydelig.

Hun mener skolene heller burde gripe denne muligheten til å diskutere med elevene i samfunnsfag hvordan man skal påvirke politikerne og i naturfag hvordan man skal få ned klimagassutslippene.

– Det er et stort og viktig klimaengasjement blant elevene. Ungdom har forandret verden før, og de kommer til å gjøre det igjen. Jeg vil ikke oppfordre til streik. Men Regjeringen ønsker å møte ungdommer til klimapolitiske toppmøter, sier Erna Solberg (H).

Regjeringen har sagt de vil arrangere «Ungdommens klimatoppmøte» for å lytte til innspill fra norske ungdommer som streiker med krav om en mer offensiv klimapolitikk.

Avviser støtte

Natur og ungdom sier de ikke er ute etter noen støtte fra statsministeren uansett.

– Vi trenger ikke noen klapp på skulderen fra en statsminister som deler ut rekordmange oljefelt, kommer det tørt fra Randøy i Natur og Ungdom.

Randøy påpeker at regjeringen torsdag denne uken åpner for oljeleting i 90 nye blokker, samtidig som ungdommer verden over streiker for klima.

– Erna Solbergs regjering fører en politikk som aktivt undergraver unge menneskers sjanser til å vokse opp på en sunn klode. Hennes støtte er vi egentlig ikke interessert i, sier Randøy.

Krever unnskyldning fra Solberg

Så frimodige er de i Grønn Ungdom at de krever en formell unnskyldning fra statsministeren, for at hun har vært med på å skape farlige klimaendringer og ikke hatt mot nok til å føre en ordentlig klimapolitikk.

NRK har spurt Statsministerens kontor om å kommentere kravet om en unnskyldning, men har ikke fått noe svar på dette.

Teodor Bruu i Grønn ungdom mener invitasjonen til et klimatoppmøte for streikende ungdom fra regjeringen ikke er det svaret de trenger.



– Vi trenger ikke flere snikksnakkmøter, det vi trenger nå er reell klimahandling, og det fort. Dagens voksenpolitikere er i ferd med å overlate en ulevelig og farlig planet til oss unge, og det kan vi ikke akseptere. Vi er redde og sinte, og vi krever at regjeringen tar ansvar, sier Bruu.

