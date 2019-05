Tillot giganthotell i friluftsområde rett etter å ha erklært klimakrise

Vedtaket i bystyret var inspirert av det britiske parlamentet, som erklærte en klima- og miljøkrise i forrige uke. – Vi er først i landet, sier ordførerkandidat Håkon Andreas Møller i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Håkon Andreas Møller i Miljøpartiet De Grønne sier Bodø er først i landet med å erklære nasjonal klimakrise. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Bodø bystyre anerkjenner at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene, heter det i vedtaket.

Audun Lysbakken fremmet tidligere denne uka et forslag på Stortinget om å erklære klimakrise.

Venstre stemte mot klimavedtak

Møller i MDG reagerer på at Venstre stemte mot å erklære klimakrise.

– Det er oppsiktsvekkende at et tradisjonelt miljøparti som Venstre ikke kan være enige i at verden er i en krisesituasjon.

– Dette var ikke et ekstremt vedtak. Det kan hende de skyr ord som «krise». De vil heller være klimaoptimister, sier han.

Gruppeleder Ida Gudding Johnsen for Venstre i Bodø kommune sier det er snakk om symbolpolitikk.

– Vi har forpliktet oss til EUs klimamål og faser ut fossilt brennstoff i alle sektorer. Vi gjør jo noe! Det er mye viktigere enn å fundere over hva vi skal kalle utfordringene våre.

Hun mener også at det kan skape kaos når man bruker ord som krise.

Hotellstrid

Ida Gudding Johnsen i Venstre sier man ikke bare kan erklære krise og tro at det skal gå over av seg selv. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

På samme møte vedtok bystyret å tillate Arthur Buchardt å bygge et nytt hotell på toppen av Rønvikfjellet. Hotellet får utsikt over stor deler av Bodøhalvøya. Man godtok også å bygge ny vei opp fjellet.

Det var Ap, Høyre, FrP, Senterpartiet, SV, og KrF som stemte for hotellet og veien. Det får både Gudding Johnsen og Møller til å reagere.

– I det ene øyeblikket erklærer Ap, SV, og Sp krise. I det neste stemmer de for å legge et hotell i et område som har vært definert som landbruk, natur- og friluftslivsområde.

Det er dette det står om. Det nye hotellet på Rønvikfjellet i Bodø blir 12.000 kvadratmeter, og skal ha 260 rom.

Setter samarbeid på spill

Møller i MDG mener også at Høyre og KrF burde stemt for å erklære klimakrise.

– Dette er ikke en god søknad for videre samarbeid. Det går rett inn i vårt kjerneområde.

Lars Vestnes sier at Høyre og MDG har sendt signaler om at man skal se på mulighetene for et samarbeid etter valget. Foto: Martin Steinholt / NRK

MDG har tidligere hatt et godt samarbeid med opposisjonen i Bodø. Da posisjonen i Bodø kommune, ledet av Ap, ikke maktet å vedta budsjett for 2019 samarbeidet MDG med høyresiden. Møller mener det da er spesielt at man ikke kunne gå sammen om dette.

Ordførerkandidat for Høyre i Bodø kommune, Lars Vestnes, mener det fortsatt er rom for å finne sammen.

– Vi var ærlige med MDG om at her var vi uenige. Vi fortsetter uansett å jobbe mot de konkrete, faktiske miljøtiltakene. Det handler om realpolitikk.

Vestnes innrømmer at det ble diskutert hvilket signal det ville sende hvis man stemte for vei og hotell like etter å ha erklært en klimakrise.

– Det ville vært en direkte motsetning til vedtaket om klima, sier Vestnes.