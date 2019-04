Siden mandag har klimaaktivister blokkert Oxford Circus. Hundrevis av politfolk er ute for å holde orden på dem. På jakkene deres står det «demonstrantfjerneteam». De bærer og leier bort demonstranter.

Fra en rosa båt på Oxford Circus roper skuespiller Emma Thompson at hennes generasjon har «sviktet de unge».

Skuespiller Emma Thompson deltar i klimademonstrasjonene sammen med Extinction Rebellion på Oxford Circus. Du trenger javascript for å se video. Skuespiller Emma Thompson deltar i klimademonstrasjonene sammen med Extinction Rebellion på Oxford Circus.

Mer enn 570 demonstranter har blitt arrestert i løpet av uken, på Oxford Circus, Parliament Square og Waterloo Bridge.

De har limt seg til tog, forsøkt å hindre trafikken og gjort om gater til hager med grønne vekster.

Flere hadde brukt superlim for å lime hendene sine sammen på Oxford Circus.

Politiet brukte løsemiddel for å få fra hverandre hender som klimaaktivistene hadde limt sammen på Oxford Circus i London. Foto: Tolga Akmen / AFP

Også ved tunnelen til terminal 1 og 3 på Heathrow flyplass hadde en liten gruppe demonstranter stilt seg opp. Selv om de på forhånd hadde truet med å hindre flyvninger i påsken, fikk trafikken fortsette som normalt.

– Vi er tilfreds med at vi i det minste har klart å lage emosjonell forstyrrelse, sier en av de unge demonstrantene til BBC.

Klimaaktivister blokkerer Oxford Circus i London. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Klimaopprør får støtte fra Greta Thunberg

Det er klimaaktivistene i «Extinction Rebellion» som står bak demonstrasjonene som holdes i en rekke byer rundt i verden denne uken. Sammenlignet med de uskyldige skolestreikene tar de sitt klimaengasjement hakket videre.

Greta Thunberg på Piazza del Popolo i Roma i dag, der hun støttet klimaaktivistenes krav om klimahandling. Foto: Yara Nardi / Reuters

Les også: Greta Thunberg vil bruke prispenger til søksmål mot Norge

De får støtte fra den svenske tenåringsjenta som startet det som nå har blitt en ungdomsbevegelse over hele verden. Greta Thunberg er blant dem som signerte erklæringen som markerte startskuddet for utryddelsesopprøret i oktober.

– Dette er en av de viktigste og mest håpefulle bevegelsene i vår tid. Sivil ulydighet er nødvendig for å skape oppmerksomhet om den pågående klima- og økologikrisen, sier Thunberg.

Politiet løfter ned klimademonstranter som hindrer et tog på Canary Warf i London. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Greta Thunberg sier til The Guardian at hun håper å delta i protester sammen med Extinction Rebellion når hun kommer til London neste uke.

Ordensforstyrrelse viktig del av strategien

Bevegelsens strategi har fått mye kritikk i Storbritannia. The Guardian skriver at de har blitt kalt alt fra skinnhellige øko-fanatikere til et glorete New Age-sirkus:

– Hvordan hjelper det klima å lime seg fast til et tog? spurte Radio 4s radiovert Nick Robinson en av Extinction Rebellions grunnleggere.

–Det får deg med i Today-programmet ditt, svarte Gail Bradbrook.

Artister demonstrerer på Waterloo Bridge i London. Foto: Peter Nicholls / Reuters

En annen av bevegelsens grunnlegger, Roger Hallam, sier til den britiske avisa at det viktige her er å forstyrre.

– Uten ordensforstyrrelser er det ingen som kommer til å gi dette noe oppmerksomhet.

Må arrestere trivelig ungdom

I den stekende vårsola deler folk ut vann og solkrem. Atmosfæren er god og demonstrantene slår av en prat med politifolkene til lyden av trommer og med fargerike, vaiende, flagg over hodet.

Klimaaktivister forsøker å gjøre Waterloo Bridge om til en hage. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Nå og da høres rop om «klimarettferdighet nå!» når noen blir båret bort og stappet i ventende politibiler.

Politiet klipper opp kjettinger som flere demonstranter har lenket seg fast i den rosa båten med.

Det ligger an til masse overtid for politiet, mange av dem har jobbet 12-timers vakter for å ta unna demonstrantene. Klimaaktivistene har sverget på at de vil fortsette i nok en uke.

Demonstranter på Oxford Circus i London Foto: Tolga Akmen / AFP

– Dette er veldig utfordrende. Vi må håndtere veldig, veldig passive folk, antakelig veldig trivelige folk, som ikke vil ha noen konfrontasjon med politiet eller noen andre, men som likevel bryter loven, sier Ken Marsh i Metropolitan Police Federation.

Sperret Norges ambassade i Paris

Også i New York, Paris, Haag, Roma og dusinvis av andre byer har det vært lignende demonstrasjoner. Politiet i Paris brukte pepperspray for å spre demonstranter.

Ifølge Extinction Rebellion Norway hadde klimaaktivister en aksjon mot den norske ambassaden i Paris i går, der de sperret inngangen og krevde at Arktis må få være i fred for oljeutvinning.